معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی ایران در سی‌وپنجمین کنگره سالیانه انجمن علمی فیزیوتراپی، ضمن تأکید بر جایگاه نوین این رشته در نظام سلامت، از آمادگی این سازمان برای بررسی پیشنهادات تعرفه‌ای فیزیوتراپیست‌ها خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، بابک شکارچی در حاشیه ششمین کنگره بین‌المللی و سی‌وهفتمین کنگره سالیانه انجمن علمی فیزیوتراپی ایران در برج میلاد، با اشاره به تحولات این حوزه اظهار داشت: رشته فیزیوتراپی امروزه از مرزهای توانبخشی صرف عبور کرده و نقش بسیار برجسته‌ای در ارائه خدمات درمانی به بیماران و افراد سالم در نظام سلامت ایفا می‌کند.

وی در خصوص دغدغه‌های صنفی همکاران فیزیوتراپیست، به موضوع تعرفه‌ها اشاره کرد و افزود: سازمان نظام پزشکی به عنوان عضوی از شورای عالی بیمه سلامت، از پیشنهادات تعرفه‌ای سال آینده استقبال می‌کند و فیزیوتراپیست‌ها می‌توانند نظرات خود را برای بررسی و حمایت بیشتر به این سازمان ارائه دهند.

شکارچی همچنین در خصوص مداخلات بین‌رشته‌ای توصیه کرد که ابهامات موجود از طریق کمیسیون صلاحیت حرفه‌ای پیگیری شود.

افزایش نیاز جامعه به خدمات توانبخشی با حرکت کشور به سمت سالمندی

دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی وزارت بهداشت با تأکید بر افزایش نیاز جامعه به خدمات توانبخشی، به‌ویژه فیزیوتراپی، از حمایت وزارت بهداشت برای توسعه این رشته خبر داد.

طوبی غضنفری در ادامه کنگره انجمن علمی فیزیوتراپی ایران که در مرکز همایش‌های برج میلاد تهران برگزار شد، با بیان اینکه فیزیوتراپی رشته‌ای مورد نیاز همه اقشار جامعه است، گفت: وزارت بهداشت تمامی رشته‌های توانبخشی را ضروری می‌داند و توسعه رشته فیزیوتراپی از اولویت‌های معاونت آموزشی این وزارتخانه است.

وی افزود: با توجه به حرکت کشور به سمت سالمندی و افزایش نیاز‌های درمانی و توانبخشی، ضرورت توسعه خدمات فیزیوتراپی بیش از گذشته احساس می‌شود و وزارت بهداشت تلاش می‌کند حمایت بیشتری از این رشته داشته باشد.

ضرورت تعیین تکلیف جایگاه دکترای حرفه‌ای فیزیوتراپی

در ادامه این مراسم، علیرضا اسپید، رئیس شورای عالی نظام پزشکی، با اشاره به جایگاه رشته فیزیوتراپی در نظام سلامت گفت: این رشته از ارتباطات درون‌بخشی و برون‌بخشی مناسبی برخوردار است و با برنامه‌ریزی مدون، نگاه روشنی به آینده دارد.

وی با اشاره به طرح موضوع دکترای حرفه‌ای فیزیوتراپی (DPT) از سال ۱۳۹۲ افزود: اکنون زمان آن رسیده است که مسائل و چالش‌های این حوزه برطرف شود.

اسپید با تأکید بر تثبیت جایگاه DPT در نظام سلامت، تداخلات بین‌رشته‌ای را از دیگر موضوعاتی دانست که باید برای حل آن چاره‌اندیشی شود.

رئیس شورای عالی نظام پزشکی همچنین با اشاره به افزایش جمعیت سالمندان، بر ضرورت توجه انجمن علمی فیزیوتراپی ایران به حوزه پیشگیری تأکید کرد.

افزایش هزینه‌های سلامت با سالمندی جمعیت

نادر توکلی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز در این کنگره، توجه به خدمات بالینی را از سیاست‌های مهم حوزه سلامت و دانشگاه علوم پزشکی ایران برشمرد.

وی گفت: سالمندی جمعیت و نبود پوشش بیمه‌ای مناسب برای خدمات توانبخشی در منزل، از عواملی است که می‌تواند هزینه‌های سلامت را افزایش دهد و به یکی از چالش‌های نظام سلامت کشور تبدیل شود.

افزایش ظرفیت آموزش دانشجویان فیزیوتراپی

در بخش دیگری از این مراسم، اسماعیل ابراهیمی، دبیر بورد فیزیوتراپی، از افتتاح دانشکده شماره ۲ توانبخشی در آینده نزدیک خبر داد.

وی با اشاره به محدودیت ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه‌های علوم پزشکی افزود: این محدودیت‌ها موجب کاهش تعداد دانشجویان مقطع دکترای حرفه‌ای فیزیوتراپی شده است.

ابراهیمی گفت: تلاش می‌کنیم ظرفیت پذیرش ۱۸۵ دانشجوی مقطع DPT در نظر گرفته شود.

در حاشیه این کنگره نیز انجمن علمی فیزیوتراپی ایران به پاس سال‌ها خدمت در حرفه فیزیوتراپی، با اهدای لوح تقدیر از طوبی غضنفری تجلیل کرد.