

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، وحید عزیزی با اشاره به آغاز عملیات کشت گیاهان دارویی در مراتع استان کرمانشاه گفت: اجرای این برنامه با مشارکت دامداران، مرتعداران و تعاونی‌های مرتعداری دنبال می‌شود و مقدمات لازم برای اجرای آن در سطح استان فراهم شده است.

وی افزود: در همین راستا، عرصه‌های مناسب برای کشت جانمایی شده و مجریان و متقاضیان اجرای طرح نیز شناسایی شده‌اند؛ به‌طوری‌که همزمان با وقوع نخستین بارندگی‌ها، عملیات کاشت گیاهان دارویی در مراتع آغاز شده است.

رئیس اداره بهره‌برداری، کشت و توسعه گیاهان دارویی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه با تأکید بر اهمیت زمان‌بندی اجرای این برنامه گفت: با توجه به شرایط اقلیمی و لزوم استفاده از رطوبت موجود در خاک، فرصت کشت محدود است و باید عملیات در بازه‌ای حدود یک‌ماهه به پایان برسد.

عزیزی ادامه داد: ضروری است کشت گونه‌های موردنظر پیش از شروع فصل سرما انجام شود تا بذر‌ها و گیاهان کاشته‌شده فرصت کافی برای استقرار در خاک و آغاز رشد را داشته باشند.

وی با بیان اینکه این طرح در مراتع همه شهرستان‌های استان اجرا می‌شود، تصریح کرد: میزان سطح زیر کشت و گونه‌های انتخابی در هر شهرستان بر اساس توان طبیعی منطقه، وضعیت آب‌وهوایی و ویژگی‌های مراتع آن تعیین خواهد شد.

این مسئول افزود: در انتخاب گونه‌های قابل کشت، گیاهانی که به آب کمتری نیاز دارند در اولویت قرار گرفته‌اند تا برنامه کاشت با شرایط اقلیمی و ظرفیت‌های طبیعی مراتع استان تناسب داشته باشد.

عزیزی توسعه کشت گیاهان بومی و گونه‌های در معرض انقراض را از دیگر اهداف این طرح عنوان کرد و گفت: برای سال جاری کشت گیاهانی از جمله کنگر، ریواس، آنغوزه، باریجه، گلپر و علف گاوزبان در مراتع استان کرمانشاه پیش‌بینی شده است.