با هدف تقویت شبکه برق، برطرف شدن نوسانات برقی و توسعه واحدهای تولیدی و صنعتی، پست برق 63 کیلو ولتی شهرستان انگوت، با 25 درصد پیشرفت، در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل ۱۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای پروژه پست ۶۳ کیلوولت انگوت تأمین شده و این پروژه پس از طی مراحل اولیه، وارد مرحله اجرای جدی و پرشتاب شده است.

تأمین اعتبار مورد نیاز و رفع موانع پیش‌روی پروژه، زمینه شتاب‌گیری عملیات اجرایی را فراهم کرده است. با تکمیل این پروژه، زیرساخت‌های تأمین و پایداری برق در شهرستان انگوت تقویت شده و بستر مناسبی برای توسعه صنعتی، جذب سرمایه‌گذاری، استقرار واحدهای تولیدی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در منطقه فراهم خواهد شد.

بر اساس برنامه زمان‌بندی اعلام‌شده، پروژه پست ۶۳ کیلوولت انگوت تا شهریورماه سال ۱۴۰۶ به بهره‌برداری خواهد رسید.