بر اساس جدول زمانبندی اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی فردا پنجم آذر ماه کالابرگ آبان ماه کد‌های ملی ۷، ۸ و ۹ واریز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس اعلام روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فردا پنجشنبه ۵ آذر ۱۴۰۵ کالابرگ الکترونیک آبان ماه گروه دوم هموطنان که انتهای کد‌های ملی سرپرست خانوار آنها ۷، ۸ و ۹ است، شارژ می‌شود. هموطنان می‌توانند با مراجعه به فروشگاه های طرف قرارداد از اعتبار کالابرگ یک میلیون تومانی خود استفاده کنند. سرپرستان خانوار توجه داشته باشند، یک ماه فرصت دارند از اعتبار تخصیص یافته استفاده کنند.

سرپرستان خانوار می‌توانند با مراجعه به اپلیکیشن «شمیم»، بازوی کالابرگ در پیام‌رسان «بله» و شماره گیری کد دستوری #۱۴۶۳۵۰۰ موجودی حساب خود را بررسی کنند.

همچنین هموطنان توجه داشته باشند، اطلاعیه‌های مربوط به شارژ کالابرگ و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حاوی لینک نیست و از کلیک بر روی پیام‌های حاوی لینک دار خود داری کنند.