معاون فنی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی آبادان از ارائه ۵۳ هزار و ۳۹۲ مشاوره باروری سالم و فرزندآوری در شهرستان‌های تحت پوشش این دانشگاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ دکتر مهرداد پاریان زیتونی معاون فنی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی آبادان از ارائه ۵۳ هزار و ۳۹۲ مشاوره باروری سالم و فرزندآوری شش ۱۰۰ درصدی زوجین در شرف ازدواج در کلاس‌های آموزش هنگام ازدواج از ابتدای امسال تاکنون در شهرستان‌های تحت پوشش این دانشگاه خبر داد.

او با اشاره به اهمیت برنامه‌های آموزشی و مشاوره‌ای در حوزه جوانی جمعیت افزود: این مشاوره‌ها با هدف ارتقای آگاهی زنان درباره باروری سالم، بارداری برنامه‌ریزی‌شده و فرزندآوری به‌موقع ارائه شده است.

دکتر پاریان زیتونی ادامه داد: در این مدت، تمامی زوجین در شرف ازدواج در شهرستان‌های آبادان، خرمشهر و شادگان از کلاس‌های شش‌ساعته آموزش هنگام ازدواج در مراکز مشاوره بهره‌مند شدند. همچنین شناسایی زوجین تازه‌ازدواج‌کرده و ارائه مشاوره درباره فرزندآوری و فاصله مناسب بین تولد‌ها از دیگر اقدامات این حوزه بوده است.

معاون فنی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی آبادان، آموزش دانشجویان درباره ازدواج آسان و فرزندآوری، آگاه‌سازی والدین در مدارس درباره پیامد‌های تک‌فرزندی و بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌های جمعی را از دیگر برنامه‌های جوانی جمعیت برشمرد.