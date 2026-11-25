با هدف حمایت وتوسعه مشاغل خُرد، جشنواره روستا آباد در کرمان آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، شهردار کرمان گفت: در این جشنواره ۱۲۰ غرفه از تولیدات مشاغل خانگی و خرد برای فروش تا هفتم آذر ماه به نمایش گذاشته شده است.

آقای توسرکانی افزود:این جشنواره با هدف توسعه مشاغل خرد و حمایت از آنها با همکاری شهرداری و ستاد اجرایی فرمان امام راحل برپا شده است.

وی بیان کرد: ستاد اجرایی فرمان امام تسهیلاتی در اختیار مشاغل خرد می‌گذرد تا در راستای کارآفرینی قدم بردارد و این نمایشگاه ازمحصولات این کارآفرینان است که شامل نواع محصولات غذایی و دیگر موارد اشتغال زایی می‌باشد.