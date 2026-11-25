نشست راهبردی یکپارچه توسعه و ساماندهی حمل‌ونقل ریلی شهری با حضور مقامات ارشد وزارت راه و شهرسازی، شهرداری تهران و مدیران حوزه‌ی حمل‌ونقل ریلی، با هدف تدوین برنامه‌های هماهنگ و رفع موانع توسعه زیرساخت‌های ریلی در پایتخت در حال برگزاری است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در این نشست،که با هدف ساماندهی شبکه ریلی شهری و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان، در حال برگزاری است درباره راهکارهای اجرایی برای توسعه خطوط جدید و یکپارچه‌سازی سیستم‌های موجود بحث و بررسی می شود.

از محورهای اصلی این نشست هم‌افزایی میان وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران جهت تسریع در پروژه‌های زیرساختی و مدیریت ترانزیت شهری است.