به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ فرمانده سپاه حضرت روح‌الله استان مرکزی با تأکید بر اینکه فرهنگ بسیجی عامل اصلی ایستادگی و اقتدار کشور است، از اجرای دو طرح بزرگ حمایتی شامل تهیه ۶۲۰۰ بسته معیشتی به یاد ۶۲۰۰ شهید استان و تأمین ۱۱۰ سری جهیزیه برای نوعروسان نیازمند خبر داد.

سردار سرتیپ دوم پاسدار مرتضی عمومهدی، فرمانده سپاه حضرت روح‌الله استان مرکزی، همزمان با هفته بسیج و در جمع مردم بسیجی شهر اراک ضمن تبریک این هفته افزود: حضور، مقاومت و ایستادگی مردم در صحنه‌های مختلف، سرمایه بزرگ انقلاب اسلامی است و امیدواریم این همراهی و همبستگی زمینه‌ساز پیروزی جبهه حق و تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی باشد.

بسیج؛ شجره طیبه و مدرسه عشق

او با اشاره به فرمان تاریخی امام خمینی (ره) مبنی بر تشکیل بسیج مستضعفین گفت: امام راحل در پیام‌های خود به مناسبت تشکیل بسیج و در آخرین پیامشان به بسیجیان، تعابیر ماندگاری همچون «شجره طیبه»، «مدرسه عشق»، «میقات پابرهنگان» و «لشکر مخلص خدا» را برای بسیج به کار بردند.

فرمانده سپاه حضرت روح‌الله استان مرکزی افزود: امام خمینی (ره) بسیج را یک تفکر و فرهنگ برخاسته از متن مردم می‌دانستند و تأکید داشتند که هرگاه ندای دلنشین تفکر بسیجی در کشوری طنین‌انداز شود، چشم طمع دشمنان از آن دور خواهد شد.

سردار عمومهدی ابراز داشت: اگر در مقطعی کشور با حادثه و تهدیدی مواجه می‌شود، باید بررسی کنیم که تا چه اندازه از فرهنگ و تفکر بسیجی فاصله گرفته‌ایم؛ چراکه حضور مردم، روحیه ایثار، مسئولیت‌پذیری و انسجام اجتماعی از مؤلفه‌های مهم حفظ اقتدار و امنیت کشور است.

مسئولان از مطالبات مردم غافل نشوند

او با تأکید بر ضرورت توجه مسئولان به مردم و مطالبات آنان بیان داشت: مردمی که در سخت‌ترین شرایط پای آرمان‌های انقلاب ایستاده‌اند، همان مردمی هستند که باید در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها مورد توجه جدی قرار گیرند.

فرمانده سپاه حضرت روح‌الله استان مرکزی گفت: نباید اجازه دهیم مشکلات معیشتی و اقتصادی، پیوند مردم با آرمان‌ها و ارزش‌هایشان را تحت‌تأثیر قرار دهد. مسئولان باید با حضور در میدان و پیگیری مطالبات، قدردان همراهی و اعتماد مردم باشند.

۶۲۰۰ بسته معیشتی به یاد ۶۲۰۰ شهید استان مرکزی

عمومهدی در ادامه از برنامه‌ریزی برای تهیه ۶۲۰۰ بسته معیشتی به یاد و نام ۶۲۰۰ شهید گلگون‌کفن استان مرکزی خبر داد و گفت: متأسفانه در جریان جنگ، بخشی از هم‌استانی‌های ما به دلیل شرایط پیش‌آمده شغل خود را از دست داده‌اند و امروز نیازمند حمایت هستند؛ خانواده‌هایی آبرومند که با وجود مشکلات اقتصادی، تلاش می‌کنند عزت و کرامت خود را حفظ کنند.

او افزود: برنامه‌ریزی کرده‌ایم از ایام ولادت حضرت زهرا (س) تا ولادت حضرت حجت بن الحسن (عج) و پیش از ماه مبارک رمضان، ۶۲۰۰ بسته معیشتی با ارزش حداقل پنج میلیون تومان برای هر بسته تهیه و از طریق قرارگاه‌های محله‌محور به خانواده‌های شناسایی‌شده اهدا کنیم.

فرمانده سپاه حضرت روح‌الله استان مرکزی با دعوت از آحاد مردم برای مشارکت در این اقدام خیرخواهانه تأکید کرد: هدف ما این است که همه مردم، حتی با کمک‌های کوچک، در این حرکت خداپسندانه سهیم شوند و این اقدام را به نیتی خیر برای سلامتی رهبر انقلاب و برقراری امنیت و آرامش کشور انجام دهند.

تأمین ۱۱۰ سری جهیزیه برای نوعروسان نیازمند

او همچنین از اجرای طرح تأمین ۱۱۰ سری جهیزیه برای زوج‌های نیازمند خبر داد و گفت: معتقدیم مشارکت‌های مردمی، حتی در مبالغ کوچک، می‌تواند اتفاقات بزرگی را رقم بزند.

سردار عمومهدی ادامه داد: در این طرح از مردم خواسته‌ایم با پرداخت کمک‌های ۱۱۰ هزار تومانی، حتی به اندازه هزینه یک سفر شهری یا خرید‌های روزمره، در تأمین جهیزیه نوعروسان نیازمند مشارکت کنند.

او با تأکید بر اینکه بسیج محدود به یک عرصه و یک مقطع زمانی نیست، این را هم گفت که بسیجی بودن یعنی در تمام عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، سازندگی، محرومیت‌زدایی، دفاعی و امنیتی نسبت به جامعه و کشور احساس مسئولیت کنیم. امروز نیز در هفته بسیج، پیام مردم همان پیام ایستادگی، همبستگی و وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی است.