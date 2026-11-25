دانش‌آموزان مدرسه ابتدایی ولی‌عصر روستای شهنه‌کلا بخش دشت‌سر آمل، با برپایی بازارچه کسب‌وکار دانش‌آموزی، مهارت‌ها، خلاقیت‌ها و دست‌ساخته‌های خود را به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، دانش‌آموزان مدرسه ابتدایی ولی‌عصر روستای شهنه‌کلا بخش دشت‌سر آمل، با برپایی بازارچه کسب‌وکار دانش‌آموزی، مهارت‌ها، خلاقیت‌ها و دست‌ساخته‌های خود را به نمایش گذاشتند.

پروانه قلی‌زاده، مدیر مدرسه ولی‌عصر شهنه‌کلا، گفت: در این رویداد حدود ۵۰ دانش‌آموز با برپایی ۲۵ غرفه، محصولات و دست‌ساخته‌های خود از جمله انواع آش، شیرینی و محصولات خانگی را عرضه کردند.

وی هدف از برگزاری این بازارچه را شناسایی و شکوفایی استعداد‌ها و خلاقیت‌های دانش‌آموزان، تقویت خودباوری و اعتمادبه‌نفس، آشنایی عملی با مفاهیم کسب‌وکار، تولید و بازاریابی و آموزش مدیریت هزینه و درآمل عنوان کرد.

قلی زاده افزود: این بازارچه با تقویت روحیه کارآفرینی، مسئولیت‌پذیری، تعامل اجتماعی و کار گروهی و پیوند آموخته‌های مدرسه با مهارت‌های زندگی، با همکاری انجمن اولیای مدرسه وخانواده‌ها برگزار شد.