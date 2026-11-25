دفتر ادبیات و زبان فارسی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در نظر دارد تا به‌مناسبت چهلمین روز درگذشت زنده‌یاد رضا امیرخانی، نویسنده برجسته کشورمان، پویش ملی اهدای کتاب با عنوان «از طرف عمو رضا» را برگزار کند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، دفتر ادبیات و زبان فارسی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در نظر دارد تا به‌مناسبت چهلمین روز درگذشت زنده‌یاد رضا امیرخانی، نویسنده برجسته کشورمان، پویش ملی اهدای کتاب با عنوان «از طرف عمو رضا» را با هدف تجهیز کتابخانه‌ها و تامین کتاب کودکان و نوجوانان مناطق کمتربرخوردار استان سیستان و بلوچستان برگزار کند.

این پویش با الهام از دغدغه‌های همیشگی زنده‌یاد رضا امیرخانی نسبت به توسعه فرهنگ کتابخوانی و توجه به کودکان مناطق محروم شکل گرفته است. در این طرح از عموم شهروندان، اهالی قلم و دوستداران کتاب دعوت شده است تا با اهدای کتاب‌های مازاد و قابل استفاده خود، سهمی در ترویج فرهنگ مطالعه و روشن کردن چراغ رویا‌های کودکان مناطق کم‌برخوردار داشته باشند.

این پویش به همت دفتر ادبیات و زبان فارسی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار می‌شود و کتاب‌های جمع‌آوری‌شده همزمان با چهلمین روز درگذشت رضا امیرخانی برای تجهیز کتابخانه‌ها و بهره‌مندی کودکان و نوجوانان استان سیستان و بلوچستان ارسال خواهد شد تا یاد و اندیشه این نویسنده فقید بار دیگر در قالب واژه‌ها و قصه‌ها جاری شود.

علاقه‌مندان می‌توانند کتاب‌های اهدایی خود را حداکثر تا ۱۰ دی‌ماه به نشانی تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان برادران مظفر جنوبی، کوچه خواجه‌نصیر، پلاک ۲، ساختمان سرای اهل قلم، طبقه چهارم، کدپستی ۱۳۱۵۷۷۳۴۱۱ ارسال کنند؛ همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره تماس ۰۲۱-۹۱۰۰۶۳۶۳ (داخلی ۸۱۲) در ساعات پاسخ‌گویی (همه‌روزه از ساعت ۹ الی ۱۵) تماس بگیرند.

این پویش فرصتی است تا با هدیه کردن کتاب، یاد و خاطره این چهره ماندگار ادبیات را زنده نگه داریم و کتاب‌ها را این بار «از طرف عمو رضا» به دست بچه‌ها برسانیم.