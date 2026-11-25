رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فیروزکوه از دستگیری یک شکارچی غیرمجاز و کشف و ضبط لاشه دو قطعه مرغابی سرسبز در جریان گشت و پایش مأموران محیط زیست در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرشاد فیروزنیا با اعلام این خبر گفت: در جریان گشت، پایش و کنترل مناطق تحت حفاظت و حوزه استحفاظی شهرستان، مأموران محیط زیست موفق به شناسایی و دستگیری یک شکارچی غیرمجاز شدند.

وی افزود: در بازرسی از این متخلف، لاشه دو قطعه مرغابی سرسبز کشف و ضبط شد و پس از تشکیل پرونده تخلف، اقدامات قانونی لازم در خصوص وی انجام گرفت.

فیروزنیا با تأکید بر ضرورت حفاظت از حیات‌وحش و گونه‌های ارزشمند جانوری، خاطرنشان کرد: شکار غیرمجاز یکی از عوامل تهدیدکننده تنوع زیستی است و محیط‌بانان با گشت‌های مستمر و نظارت میدانی، با هرگونه تخلف شکار و صید برخورد قانونی خواهند کرد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فیروزکوه در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، موضوع را به مأموران محیط زیست اطلاع دهند و با مشارکت و همکاری خود در حفاظت از طبیعت و حیات‌وحش منطقه نقش مؤثری ایفا کنند.