افزایش تعداد مسمومان و جانباختگان

افزایش شمار مسمومان الکلی در نیشابور به ۲۲۸ نفر ؛ ۵ فوتی و ۴ مورد مرگ مغزی تاکنون

بنابر آخرین آمار دانشگاه علوم پزشکی نیشابور در چهارشنبه چهارم آذر، تعداد مسمومان الکلی در نیشابور به ۲۲۸ نفر رسید، ۴ مورد مرگ مغزی و تعداد فوتی‌ها به ۵ نفرافزایش یافت.