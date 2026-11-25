افزایش تعداد مسمومان و جانباختگان
افزایش شمار مسمومان الکلی در نیشابور به ۲۲۸ نفر ؛ ۵ فوتی و ۴ مورد مرگ مغزی تاکنون
بنابر آخرین آمار دانشگاه علوم پزشکی نیشابور در چهارشنبه چهارم آذر، تعداد مسمومان الکلی در نیشابور به ۲۲۸ نفر رسید، ۴ مورد مرگ مغزی و تعداد فوتیها به ۵ نفرافزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسانرضوی
، سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور، ساعت ۹ صبح امروز با تشریح آخرین وضعیت مسمومان اظهار کرد: در حال حاضر ۷۱ نفر بستری هستند که از این تعداد، ۱۳ نفر در بخش مراقبتهای ویژه (ICU) بستری و ۱۰ نفر تحت لولهگذاری داخل نای (انتوباسیون) قرار دارند. همچنین ۱۰۵ نفر پس از دریافت خدمات درمانی ترخیص شدهاند و ۳۶ نفر برای ادامه درمان به مراکز درمانی مشهد و سبزوار اعزام شدهاند که از این تعداد، ۲۶ نفر به مشهد و ۱۰ نفر به سبزوار منتقل شدهاند.
دکتر تقدیسی افزود: تاکنون ۱۱۱ نفر از مسمومان تحت درمان دیالیز قرار گرفتهاند. تاکنون ۵ مورد فوت و ۴ مورد مرگ مغزی به ثبت رسیده است که از میان افراد دچار مرگ مغزی، یک آقا برای اهدای عضو به مشهد اعزام شده است.
وی همچنین با اشاره به ترکیب جمعیتی مراجعهکنندگان گفت: از مجموع ۲۲۸ نفر، ۱۳ نفر خانم و سایر افراد آقا هستند. همچنین ۲۷ نفر از مسمومان کمتر از ۱۸ سال سن دارند.
آخرین وضعیت مسمومان توسط روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور اعلام خواهد شد.