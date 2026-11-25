فرماندار فارسان از انفجار برنامه‌ریزی شده برای تکمیل طرح ساخت جاده و تونل گوجان -دشتک، بعدازظهر چهارشنبه و پنجشنبه چهارم و پنجم آذرماه در چند مرحله خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، پریزاد گفت: بر اساس این اطلاعیه، شرکت متولی در بعدازظهر روز‌های یادشده، در چند مرحله عملیات انفجار برنامه‌ریزی شده را در محدوده اجرای طرح انجام می‌دهد.

وی از اهالی شهر گوجان و روستای ده‌چشمه درخواست کرد با رعایت نکات ایمنی، از نزدیک شدن به محدوده اجرای عملیات انفجار خودداری کنند تا ایمنی شهروندان در زمان اجرای این عملیات حفظ شود.

شهرستان فارسان در ۳۵ کیلومتری شهرکرد مرکز چهارمحال و بختیاری قرار دارد.