به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، لیگ برتر والیبال زنان سال ۱۴۰۵ با حضور ۱۲ تیم در دو گروه مقدماتی آغاز شده است و در پایان هفته نخست، تیم‌های کاراگستر شبستر آذربایجان شرقی و شاهین بندرعامری بوشهر با کسب سه امتیاز و عملکرد بهتر در صدر جدول گروه‌های اول و دوم قرار گرفتند.

در گروه نخست، کاراگستر شبستر، استقلال تهران و ماجان مازندران هر سه با یک برد و سه امتیاز در رده‌های اول تا سوم جدول قرار دارند. در گروه دوم نیز شاهین بندرعامری بوشهر، فولاد مبارکه سپاهان و ذوب‌آهن اصفهان با همین شرایط در جایگاه‌های اول تا سوم قرار گرفته‌اند.

گروه نخست؛ رقابت سه تیم سه‌امتیازی برای صدرنشینی

در نخستین دیدار این گروه، استقلال تهران و ماجان مازندران به مصاف یکدیگر می‌روند؛ مسابقه‌ای میان دو تیم پیروز هفته نخست که هر دو با سه امتیاز در جمع مدعیان صدرنشینی قرار دارند.

استقلال تهران در هفته نخست موفق شد ستارگان جوان بابل را سه بر یک شکست دهد و ماجان مازندران نیز با همین نتیجه از سد کلینیک فیتمو گلستان گذشت؛ بنابراین تقابل این دو تیم می‌تواند تأثیر مستقیمی بر تغییر جایگاه تیم‌های بالای جدول داشته باشد.

کاراگستر شبستر آذربایجان شرقی، صدرنشین گروه، در گرگان میهمان کلینیک فیتمو گلستان خواهد بود. کاراگستر در نخستین مسابقه خود سه بر یک نام‌آوران تلنت خراسان رضوی را شکست داد و با سه امتیاز در صدر جدول قرار گرفت. در سوی دیگر، کلینیک فیتمو که هفته نخست را با شکست سه بر یک مقابل ماجان آغاز کرد، برای کسب نخستین پیروزی خود در این رقابت‌ها به میدان می‌رود.

در سومین مسابقه گروه نخست نیز ستارگان جوان بابل میزبان نام‌آوران تلنت خراسان رضوی است. هر دو تیم هفته نخست را با شکست سه بر یک پشت سر گذاشتند؛ ستارگان جوان برابر استقلال تهران و نام‌آوران تلنت مقابل کاراگستر شبستر مغلوب شدند. از این رو، این دیدار فرصتی مهم برای هر دو تیم به شمار می‌رود تا نخستین امتیاز‌های خود را در جدول به دست آورند.

گروه دوم؛ جدال حساس ذوب‌آهن و سپاهان

در گروه دوم، بدون تردید تقابل ذوب‌آهن اصفهان و فولاد مبارکه سپاهان از مهم‌ترین مسابقات هفته دوم است؛ شهرآوردی میان دو تیم اصفهانی که هر دو فصل را با پیروزی سه بر صفر آغاز کرده‌اند و با سه امتیاز در رده‌های دوم و سوم جدول قرار دارند.

سپاهان در هفته نخست با نتیجه سه بر صفر نفت امیدیه خوزستان را شکست داد و ذوب‌آهن نیز با همین نتیجه از سد پدیده صنعت اوج گلپایگان گذشت. حالا این دو تیم برای کسب دومین پیروزی متوالی و نزدیک شدن به صدر جدول به مصاف یکدیگر می‌روند.

نفت امیدیه خوزستان نیز در خانه میزبان مهرگان فارس خواهد بود؛ مسابقه‌ای میان دو تیم بدون امتیاز گروه دوم که هر دو در هفته نخست با نتیجه سه بر صفر برابر حریفان خود شکست خوردند. نفت امیدیه مقابل سپاهان مغلوب شد و مهرگان فارس نیز برابر شاهین بندرعامری بوشهر نتیجه را واگذار کرد. به همین دلیل، کسب پیروزی در این مسابقه برای هر دو تیم اهمیت زیادی دارد.

در آخرین دیدار این گروه، پدیده صنعت اوج گلپایگان به مصاف شاهین بندرعامری بوشهر، صدرنشین گروه دوم، می‌رود. شاهین در هفته نخست با پیروزی سه بر صفر مقابل مهرگان فارس و کسب سه امتیاز، صدر جدول را به خود اختصاص داد و در این هفته به دنبال تداوم روند موفق خود است. پدیده نیز که در نخستین مسابقه سه بر صفر برابر ذوب‌آهن شکست خورد، برای جبران نتیجه هفته گذشته و کسب نخستین برد فصل تلاش خواهد کرد.

برنامه کامل دیدار‌های هفته دوم لیگ برتر والیبال زنان به شرح زیر است:

جمعه (۶ آذر)

گروه نخست

تهران، خانه والیبال، ساعت ۱۴:۳۰

استقلال تهران – ماجان مازندران

گرگان، سالن امام خمینی (ره)، ساعت ۱۴

کلینیک فیتمو گلستان – کاراگستر شبستر آذربایجان شرقی

بابل، سالن سردار سجودی، ساعت ۱۴

ستارگان جوان بابل – نام‌آوران تلنت خراسان رضوی

گروه دوم

اصفهان، سالن مرحوم رهنما، ساعت ۱۴

ذوب‌آهن اصفهان – فولاد مبارکه سپاهان

امیدیه، سالن شهید تندگویان، ساعت ۱۴

نفت امیدیه خوزستان – مهرگان فارس

تهران، خانه والیبال، ساعت ۱۷:۳۰

پدیده صنعت اوج گلپایگان – شاهین بندرعامری بوشهر