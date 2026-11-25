به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ مسئول فضای مجازی حوزه مقاومت بسیج سپاه بشاگرد گفت: این رویداد با هدف شناسایی و پرورش استعداد‌های جوان، ارتقای توانمندی فعال رسانه و بهره گیری از ظرفیت هنری و فناوری در حال برگزاری است.

زهرا محمدی افزود:گروه‌های شرکت کننده در بخش‌های تخصصی پویا نمایی، نرم افزار تلفن همراه، میکرو رسانه و هوش مصنوعی باهم رقابت می‌کنند.

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وی گفت: در این دوره به موضوع‌های ایران جان، جنگ رمضان، شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، تنگه هرمز و ویژگی‌های ملی و مذهبی منطقه پرداخته می‌شود.