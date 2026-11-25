رئیس بسیج وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با قدردانی از تلاش‌های مدیران و کارکنان سازمان غذا و دارو در دوران جنگ ۱۲ روزه، گفت: استمرار تأمین دارو و تجهیزات پزشکی در شرایط بحرانی، حاصل تعهد، مسئولیت‌پذیری و حضور مستمر نیرو‌هایی بود که بدون توجه به تعطیلات و محدودیت‌ها، خدمت‌رسانی به مردم را در اولویت قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا آبرودی، رئیس بسیج وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در مراسم بزرگداشت هفته بسیج با اشاره به عملکرد مجموعه نظام سلامت در جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: با وجود شرایط دشوار جنگ، مدیران و کارکنان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو با تمام توان برای تأمین نیاز‌های دارویی و تجهیزات پزشکی کشور تلاش کردند و اجازه ندادند شرایط بحرانی، روند پیگیری امور و خدمت‌رسانی به مردم را متوقف کند.

وی افزود: در این دوران، وزیر بهداشت نیز با حضور میدانی در بخش‌های مختلف، روند فعالیت‌ها و تأمین اقلام مورد نیاز را پیگیری می‌کرد. مدیران سازمان غذا و دارو نیز با حضور در شرکت‌های دارویی، کارخانه‌ها و آزمایشگاه‌ها، بر روند تولید و تأمین دارو نظارت داشتند و در صورت بروز مشکل، با بررسی راهکار‌ها و مسیر‌های جایگزین برای رفع موانع اقدام می‌کردند.

رئیس بسیج وزارت بهداشت با تأکید بر تخصصی بودن فعالیت‌های حوزه دارو و تجهیزات پزشکی تصریح کرد: تأمین پایدار دارو در شرایط بحرانی نیازمند پیگیری مستمر، هماهنگی میان بخش‌های مختلف و احساس مسئولیت است. تلاش کارکنان و مدیران این حوزه، به‌ویژه در روز‌هایی که عملاً تعطیلی و استراحت معنایی نداشت، شایسته قدردانی است.

آبرودی با اشاره به نقش نیرو‌های بسیجی در مجموعه نظام سلامت گفت: بسیجی بودن صرفاً به داشتن عنوان یا عضویت در یک مجموعه محدود نمی‌شود؛ هر فردی که در شرایط دشوار با تعهد و مسئولیت‌پذیری در محل خدمت خود حاضر می‌شود، جلوه‌ای از فرهنگ بسیجی را به نمایش می‌گذارد. کارکنان انبارها، آزمایشگاه‌ها، نیرو‌های حراست، مدیران و کارشناسانی که در روز‌های بحرانی محل خدمت خود را ترک نکردند، همگی در استمرار خدمت‌رسانی به مردم نقش داشتند.

وی همچنین با اشاره به ضرورت حفظ همدلی و انسجام در شرایط حساس کشور خاطرنشان کرد: طبیعی است که در هر مجموعه‌ای کاستی‌ها و مشکلاتی وجود داشته باشد، اما نباید تلاش‌ها و اقدامات مثبت کارکنان و مسئولان نادیده گرفته شود. امروز بیش از هر زمان دیگری به حمایت متقابل، همکاری و پرهیز از تخریب و اتهام‌زنی نیاز داریم.

رئیس بسیج وزارت بهداشت در پایان، ضمن تبریک هفته بسیج و قدردانی از تلاش‌های مجموعه سازمان غذا و دارو تأکید کرد: روحیه بسیجی در مسئولیت‌پذیری، حضور به‌موقع و تلاش برای حل مشکلات مردم معنا پیدا می‌کند و کارکنان حوزه سلامت در شرایط جنگی نشان دادند که برای انجام وظایف خود و تداوم خدمت‌رسانی به مردم از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند.

وی گفت: تلاش و حضور مسئولانه کارکنان حوزه سلامت در روز‌های بحرانی، جلوه‌ای از تعهد حرفه‌ای و فرهنگ خدمت به مردم است؛ سرمایه‌ای ارزشمند که استمرار و تقویت آن در مسیر ارتقای تاب‌آوری نظام سلامت اهمیت دارد.