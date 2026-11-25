سامانه و تجهیزات نوین صدور مکانیزه پروانه اقامت دانشجویان بین‌الملل با رئیس سازمان امور دانشجویان، رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا و مدیران ارشد سازمان امور دانشجویان رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ سامانه و تجهیزات نوین صدور مکانیزه پروانه اقامت دانشجویان بین‌الملل با حضور معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان، رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا و مدیران ارشد سازمان امور دانشجویان رونمایی شد.

در راستای توسعه دولت الکترونیک، ارتقای استاندارد‌های امنیتی اسناد و تکریم شایسته دانشجویان غیرایرانی، آیین رونمایی و بهره‌برداری از سامانه و تجهیزات پیشرفته صدور مکانیزه پروانه اقامت تحصیلی با حضور دکتر سعید حبیبا معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان، سردار نودهی رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا، دکتر قنبری باغستان معاون بورس و امور دانشجویان خارج، دکتر اللهیاری معاون پشتیبانی و مدیریت منابع و دکتر جعفری مدیر کل امور دانشجویان بین الملل برگزار شد.

پیش‌تر، درج پروانه اقامت در گذرنامه دانشجویان به شیوه سنتی و با استفاده از مهر‌های دستی کم‌کیفیت انجام می‌شد که علاوه بر صرف زمان زیاد، چالش‌هایی را در زمینه جعل اسناد و یا دستکاری دستی مدارک ایجاد کرده بود.

با استقرار فناوری‌های نوین در سامانه جدید، تمامی اطلاعات هویتی دانشجو به‌صورت کاملاً شفاف، چاپی و مجهز به بارکد استاندارد و کد‌های امنیتی پیشرفته صادر می‌شود که امکان اصالت‌سنجی آنی را در مبادی قانونی و نقاط مختلف کشور فراهم می‌سازد.

این فناوری نوین علاوه بر اینکه ضریب جعل پروانه اقامت را به نزدیک صفر می‌رساند، امکان اصالت‌سنجی و هویت‌سنجی سریع و آنی را برای تمامی مراجع قانونی و امنیتی در هر نقطه از کشور فراهم کرده و گامی بلند در جهت تکریم دانشجویان بین‌الملل، حذف بروکراسی کاغذی و ارتقای سطح کیفی خدمات اداری به شمار می‌رود.