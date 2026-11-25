معاون فضای مجازی سپاه کربلای مازندران در هشتمین رویداد تولید محتوای بسیج از حضور ۴۵۰ متخصص فضای مجازی استان در این رقابت‌ها و راه‌یابی برگزیدگان به مراحل استانی و کشوری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، معاون فضای مجازی سپاه کربلای مازندران در جریان برگزاری هشتمین رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج در قائم‌شهر گفت: با توجه به اهمیت عرصه رسانه و فضای مجازی و نام‌گذاری سوم آذر به عنوان روز اختصاصی این عرصه توسط ریاست سازمان بسیج، این رویداد به‌صورت منطقه‌ای در چهار شهرستان میاندرود، قائم‌شهر، بابلسر و چالوس با حضور ۴۵۰ شرکت‌کننده در حال برگزاری است.

پیمان صفی‌پور افزود: شرکت‌کنندگان در بخش‌های پویانمایی، تولیدات هوش مصنوعی اعم از پوستر و کلیپ، نرم‌افزار‌ها و بازی‌های ویژه تلفن همراه و بخش میکرو‌رسانه‌ها به رقابت می‌پردازند.

وی گفت: موضوعات محوری تعیین‌شده برای این رقابت شامل ناترازی انرژی و مدیریت مصرف، رهبر، شهید و مردم، اقدامات هفته بسیج و تهدیدات و فرصت‌های فرهنگی و اجتماعی مازندران است و برگزیدگان این مرحله در بهمن‌ماه امسال به مرحله استانی و نهایتاً در فروردین‌ماه سال آینده به رویداد کشوری راه پیدا خواهند

دبیر برگزاری این همایش در قائم‌شهر، با تشریح جزئیات بیشتر این رقابت‌ها گفت: امروز شاهد برگزاری هشتمین رویداد تولید محتوای دیجیتال منطقه‌ای در شهرستان قائم‌شهر هستیم که بیش از ۱۳۰ نفر از متخصصان و تولیدکنندگان دیجیتال در بخش‌های هوش مصنوعی، نرم‌افزار، بازی‌های موبایلی و پویانمایی در آن حضور دارند.

اسدی افزود: یک بخش بسیار ویژه و تازه را در این دوره شاهد هستیم که همان بخش انسان‌رسانه و میکرو‌رسانه‌ها است؛ این بخش برای نخستین بار در رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج اتفاق می‌افتد تا انسان‌رسانه‌ها نیز خود را محک بزنند و با سوژه‌های مشخص‌شده، محتوای خود را تولید و به داوران تحویل دهند.

اسدی در پایان خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری این رویداد‌ها در سطح استان، تقویت روحیه تولیدکنندگان عرصه انقلاب اسلامی است تا بتوانند در یک رقابت جذاب ۴۸ ساعته ،۱۲ ساعت آن به صورت حضوری و ۳۶ ساعت به صورت غیرحضوری دنبال می‌شود با یکدیگر به رقابت بپردازند و ظرفیت‌های خود را ارزیابی کنند.