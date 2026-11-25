

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی گفت: ۶ میلیارد و ۶۰ میلیون تومان اعتبار با همکاری مؤسسه خیریه «امداد و امید» و در راستای اجرای طرح‌های حمایتی و محرومیت‌زدایی در شهرستان فردوس جذب شده است.



عبداللهی با تأکید بر ضرورت شناسایی دقیق خانواده‌های نیازمند افزود: حمایت از اقشار کم برخوردار باید با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های مردمی، خیران و گروه‌های جهادی و بر اساس نیاز‌های واقعی خانواده‌ها انجام شود.



وی گفت: در قالب این طرح، امکانات و زیرساخت‌های اولیه زندگی برای ۶۵ خانواده کم برخوردار فراهم شده است.



رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با بیان اینکه شناسایی محرومیت‌های پنهان باید به صورت میدانی و محله محور دنبال شود، افزود: هدف از اجرای این طرح‌ها، تنها ارائه کمک‌های مقطعی نیست، بلکه باید با شناسایی مشکلات اساسی خانواده‌ها، زمینه توانمندسازی و بهبود پایدار شرایط زندگی آنان فراهم شود.



عبداللهی همچنین حمایت از واحد‌های تولیدی، جلوگیری از تعطیلی واحد‌های صنعتی، رفع موانع تولید و احیای واحد‌های راکد را از دیگر رویکرد‌های دستگاه قضایی در حمایت از معیشت مردم عنوان کرد و گفت: صیانت از چرخه تولید علاوه بر حفظ سرمایه‌های موجود، به ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و فراهم شدن فرصت فعالیت برای جوانان کمک می‌کند.



وی با تأکید بر نقش همکاری دستگاه‌های مسئول و تشکل‌های مردمی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی افزود: هر اندازه مشکلات معیشتی و اقتصادی خانواده‌های نیازمند به‌درستی شناسایی و برای رفع آن اقدام شود، زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی و تقویت اعتماد عمومی نیز بیشتر فراهم خواهد شد.



رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی بر استمرار همکاری دستگاه قضایی، سپاه، بسیج سازندگی، گروه‌های جهادی و خیران برای شناسایی و رفع محرومیت‌های پنهان و حمایت هدفمند از خانواده‌های آسیب‌پذیر تأکید کرد.