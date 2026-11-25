در جریان عملیات نظارتی و برخورد با تخلفات توزیع آرد در شهرستان فیروزکوه، یک واحد نانوایی مهروموم و ۱۱ کارت بانکی متعلق به اشخاص حقیقی ضبط شد.

مهر و موم یک واحد نانوایی در فیروزکوه به دلیل عرضه خارج از شبکه آرد

مهر و موم یک واحد نانوایی در فیروزکوه به دلیل عرضه خارج از شبکه آرد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در پی شناسایی تخلف عرضه خارج از شبکه آرد، یک واحد نانوایی در فیروزکوه با هماهنگی دستگاه‌های نظارتی و به دستور مراجع ذی‌صلاح تا اطلاع ثانوی مهر و موم شد. همچنین ۱۱ کارت بانکی متعلق به اشخاص حقیقی در جریان این بررسی ضبط شد.

در راستای نظارت بر فعالیت واحد‌های صنفی، صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از تخلفات مرتبط با توزیع آرد و عرضه نان، یک واحد نانوایی به دلیل عرضه خارج از شبکه آرد مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت. این اقدام با حضور رئیس اداره تعزیرات حکومتی، نمایندگان فرمانداری، پلیس امنیت و جهاد کشاورزی انجام شد.

در جریان این بررسی، علاوه بر مهر و موم واحد صنفی تا اطلاع ثانوی، ۱۱ کارت بانکی متعلق به اشخاص حقیقی نیز ضبط شد.

مفید شریعت‌زاده با تأکید بر برخورد قانونی و قاطع با تخلفات صنفی اظهار داشت: صیانت از سهمیه آرد و جلوگیری از انحراف در شبکه توزیع، با هدف تأمین نان مورد نیاز مردم، از اولویت‌های نظارتی شهرستان است و بازرسی از نانوایی‌ها و سایر واحد‌های صنفی و برخورد با متخلفان با جدیت ادامه خواهد داشت.

وی همچنین از شهروندان خواست از قرار دادن کارت بانکی خود در اختیار افراد دیگر خودداری کنند و نسبت به پیامد‌های احتمالی این اقدام هوشیار باشند. کارت‌های بانکی اشخاص حقیقی در صورت استفاده در تخلفات مرتبط، ممکن است در روند رسیدگی مراجع ذی‌صلاح مورد بررسی قرار گیرند.