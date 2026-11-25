رئیس فرهنگستان علوم گفت: اگر کشور بخواهد به نقطه اوج اقتدار و پیشرفت برسد، مسیر و گذرگاه اساسی آن علم و فناوری است. این موضوع باید به‌عنوان یک اصل در سیاست‌گذاری‌های کشور مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ رئیس فرهنگستان علوم و قائم‌مقام ستاد علم و فناوری با تأکید بر ضرورت تبدیل پیام اخیر رهبر معظم انقلاب به برنامه‌های عملیاتی و اجرایی گفت: پیشرفت و اقتدار کشور با علم و فناوری پیوند خورده است و اگر می‌خواهیم خیزش علمی مورد تأکید رهبری محقق شود، باید ظرفیت‌های علمی، مالی و پژوهشی کشور را از حالت جزیره‌ای خارج کنیم و در یک مسیر هماهنگ قرار دهیم.

دکتر محمدرضا مخبر دزفولی در نشست ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: لازم است با توجه به فرمایشات و پیام اخیر مقام معظم رهبری درباره علم، فناوری و نخبگان، با حضور همه ذی‌نفعان در بخش‌های مختلف علمی و فناورانه، این مباحث را به اشتراک بگذاریم و متناسب با اقتضائات روز درباره آنها تصمیم‌گیری کنیم.

وی افزود: باور و اعتقاد به مسیری که رهبر شهید انقلاب در حوزه علم و فناوری ترسیم کرده بودند، کاملاً مشهود است. رهبر شهید ما از دوران پیش از رهبری، در دوره ریاست‌جمهوری و به‌ویژه در سال‌های رهبری خود، موضوع علم و فناوری را به‌جد در دستور کار نظام قرار داده بودند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: پیشرفت‌هایی که امروز در حوزه‌های مختلف مشاهده می‌کنیم؛ از بخش دفاعی گرفته تا علوم پیشرفته‌ای مانند نانو، زیست‌فناوری، پزشکی و مهندسی، حاصل اهتمام و پشتیبانی مستمر ایشان از جریان علم و فناوری در کشور است. اکنون نیز رهبر معظم انقلاب با پیام اخیر خود اعلام کرده‌اند که این مسیر را قبول دارند و خواهان ادامه آن هستند.

پیشرفت کشور از مسیر علم و فناوری می‌گذرد

دکتر مخبر دزفولی با بیان اینکه یکی از نکات برجسته پیام اخیر رهبر معظم انقلاب، پیوند پیشرفت کشور با علم و فناوری است، گفت: اگر کشور بخواهد به نقطه اوج اقتدار و پیشرفت برسد، مسیر و گذرگاه اساسی آن علم و فناوری است. این موضوع باید به‌عنوان یک اصل در سیاست‌گذاری‌های کشور مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر نقش نخبگان در ساخت آینده کشور افزود: در این پیام، دایره نخبگی از تعریف محدود گذشته فراتر رفته و به مفهوم گسترده‌تری تبدیل شده است. بنیاد ملی نخبگان و سایر مجموعه‌های فعال در حوزه علم و فناوری باید در تعریف و شناسایی نخبگان بازنگری کنند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: رهبر معظم انقلاب در پیام خود از حوزه‌های مختلفی مانند سلول‌های بنیادی، نانوفناوری، فناوری‌های زیستی، هوافضا، صنعت، معدن، پزشکی، کشاورزی، فناوری هسته‌ای، انرژی و زیرساخت نام برده‌اند و بر کاربردی شدن ظرفیت‌های علمی و پیوند آنها با توانمندی نخبگان تأکید کرده‌اند.

وی تولید برق با توربین‌های ایرانی در نیروگاه‌ها را یکی از نمونه‌های این رویکرد دانست و افزود: این موضوع نشان می‌دهد که دانش و فناوری باید به توانمندی‌های بومی و حل نیاز‌های واقعی کشور منجر شود.

ضرورت افزایش ضریب نفوذ علم و فناوری در کشاورزی

مخبر دزفولی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر استفاده از فناوری‌های نوین در کشاورزی تصریح کرد: برای مثال، فناوری آب‌شیرین‌کن‌ها در جزایر جنوبی کشور، یک فناوری پیشرفته است که حوزه‌های مختلف علوم پایه و مهندسی می‌توانند در توسعه آن نقش‌آفرینی کنند و با توجه به نیاز کشور به منابع آب شیرین، اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی ادامه داد: موضوع پرواز پهپاد‌های کشاورزی بر فراز مزارع نیز نمونه‌ای از نفوذ علم و فناوری در بخش کشاورزی است. ضریب نفوذ علم و فناوری در کشاورزی کشور کمتر از ۱۰ درصد و حدود ۷ درصد است؛ بنابراین ظرفیت بسیار زیادی برای افزایش بهره‌وری از طریق فناوری‌هایی مانند پهپادها، حسگر‌ها و سامانه‌های آبیاری زیرسطحی وجود دارد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر ارتباط این موضوع با امنیت غذایی گفت: اگر بخواهیم امنیت غذایی کشور را محقق کنیم، ناگزیر هستیم کشاورزی را دانش‌پایه کنیم. این موضوع از جمله محور‌هایی است که رهبر شهید انقلاب نیز بر آن تأکید داشتند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های پژوهشگاه رویان در حوزه درمان ناباروری و فناوری‌های تولیدمثل افزود: رویان امروز به یک مجموعه شناخته‌شده در سطح جهانی تبدیل شده است و فعالیت‌های آن تنها به درمان ناباروری محدود نمی‌شود، بلکه در حوزه فناوری‌های تولیدمثل و سلول‌های بنیادی نیز دستاورد‌های مهمی دارد. ما باید نمونه‌هایی مانند رویان را در سایر حوزه‌های علمی کشور نیز شکل دهیم.

مخبر دزفولی، پایش زمین، آب و محصولات کشاورزی با استفاده از ماهواره‌های سنجشی و توسعه فناوری‌های مرتبط با ماهواره را از دیگر مصادیق کاربرد علم در حل مسائل کشور دانست و گفت: اینها تنها نمونه‌هایی از ظرفیت گسترده و پربرکت خانواده علم و فناوری کشور است که رهبر معظم انقلاب در پیام خود به بخش‌هایی از آن اشاره کرده‌اند.

هم‌جهت‌سازی ظرفیت‌های علمی؛ کلیدواژه اصلی پیام رهبری

وی با تأکید بر ضرورت هم‌جهت‌سازی ظرفیت‌های علمی و فناورانه کشور اظهار کرد: اگر بخواهم از مجموعه این تأکیدات یک کلیدواژه اصلی استخراج کنم، آن کلیدواژه «هم‌جهت شدن ظرفیت‌های علم و فناوری» است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با قدردانی از گزارش‌های ارائه‌شده از سوی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان، بنیاد علم ایران، دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مجموعه‌ها گفت: این گزارش‌ها و اقدامات ارزشمند است، اما با جزیره‌های جداگانه نمی‌توان کشور را به جلو برد و با پروژه‌های کوچک و پراکنده نیز نمی‌توان خیزش علمی مورد نظر را رقم زد.

مخبر دزفولی تأکید کرد: باید پیشنهاد‌های عملیاتی برای هم‌جهت‌سازی ظرفیت‌های علم و فناوری ارائه شود. ما بنیاد علم ایران را داریم که منابع و اعتبارات قابل‌توجهی در اختیار دارد؛ صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق عتف و ظرفیت‌های مالی دانشگاه آزاد اسلامی نیز وجود دارند. این منابع و امکانات باید در کنار یکدیگر قرار بگیرند تا اتفاق بزرگی در کشور رقم بخورد.

وی افزود: اگر این ظرفیت‌ها هم‌افزا نشوند، هر مجموعه فعالیت‌های جداگانه خود را انجام می‌دهد و منابعی نیز هزینه می‌شود، اما ممکن است خروجی نهایی آن به نفع کشور، رفاه مردم، آسایش جامعه و پیشرفت ملی نباشد. این موضوع باید از سوی همه دستگاه‌های مسئول جدی گرفته شود.

تعیین سهم سرمایه‌گذاری در علوم پایه، انسانی و کاربردی

قائم‌مقام ستاد علم و فناوری با اشاره به ضرورت تعیین نسبت سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف علمی گفت: پیام رهبر معظم انقلاب هم ناظر به علوم پایه است، هم علوم انسانی و هم علوم کاربردی. در این پیام دو جهت‌گیری مهم، یعنی مرزشکنی علمی و حل مسائل جامعه، مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: بنابراین وزارتخانه‌ها، معاونت علمی، صندوق‌های مختلف و همه مجموعه‌های فعال در جریان علم باید پیشنهاد‌های مشخصی برای تعیین سهم سرمایه‌گذاری در علوم پایه، علوم انسانی و علوم کاربردی ارائه کنند. منظور از علوم کاربردی نیز همه حوزه‌های پزشکی، فنی و مهندسی و سایر شاخه‌های علمی است.

مخبر دزفولی با اشاره به تجربه کشور‌های پیشرو در سرمایه‌گذاری برای علوم پایه اظهار کرد: برای درک اهمیت این موضوع باید به نسبت سرمایه‌گذاری کشور‌ها از تولید ناخالص داخلی توجه کنیم. چین حدود ۱۲ صدم درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به علوم پایه اختصاص داده است؛ درحالی‌که سهم کل علم و فناوری این کشور حدود ۲ تا ۳ درصد است. با توجه به اندازه اقتصاد چین، همین سهم نیز رقم بسیار بزرگی خواهد بود.

وی ادامه داد: سهم اختصاص‌یافته به علوم پایه در آمریکا حدود ۴۷ صدم درصد و در ژاپن حدود ۴۱ صدم درصد از تولید ناخالص داخلی است. این کشور‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که علوم کاربردی و فناوری‌های پیشرفته و فوق‌مدرن بدون سرمایه‌گذاری در علوم پایه محقق نمی‌شوند و به همین دلیل طی سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری ویژه‌ای در این حوزه انجام داده‌اند.

تأکید بر اختصاص ۲ درصد تولید ناخالص داخلی به علم و فناوری

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر ضرورت افزایش سهم پژوهش و فناوری از منابع اقتصادی کشور گفت: من با پیشنهاد دوستان درباره اختصاص ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی به علم، فناوری و تحقیق و توسعه در بودجه سال آینده کاملاً موافقم و معتقدم باید برای تحقق آن پافشاری کنیم.

وی افزود: در حال حاضر سهم این حوزه کمتر از نیم درصد است. اگر می‌خواهیم اتفاقات بزرگی که در پیام رهبر معظم انقلاب مورد تأکید قرار گرفته محقق شود، نخستین اقدام باید تثبیت و اختصاص ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی به علم، فناوری و تحقیق و توسعه در سال آینده باشد.

مخبر دزفولی تصریح کرد: باید این موضوع را از دولت و مجلس مطالبه کنیم و همه مجموعه‌های مرتبط برای تأمین این پشتیبانی مالی همکاری داشته باشند. ارزش افزوده این سرمایه‌گذاری در نهایت به کشور و مردم بازمی‌گردد.

وی با اشاره به آثار سرمایه‌گذاری علمی در حوزه‌های دفاعی، سلول‌های بنیادی، پزشکی، دارو‌های پیشرفته و رادیودارو‌ها گفت: آثار این سرمایه‌گذاری‌ها را در زندگی مردم مشاهده کرده‌ایم. در حوزه امنیت غذایی نیز اگر سرمایه‌گذاری مناسبی انجام شود و کشاورزی دانش‌بنیان را توسعه دهیم، آثار آن در سفره مردم و افزایش تولید محصولات غذایی سالم نمایان خواهد شد.

هدایت تحصیلی دانش‌آموزان و تربیت نیروی انسانی مسئولیت‌پذیر

قائم‌مقام ستاد علم و فناوری، آموزش‌وپرورش را یکی از بخش‌های مهم در تحقق اهداف علمی کشور دانست و گفت: یکی از پیشنهاد‌های جدی ما باید توجه به موضوع هدایت تحصیلی باشد. هدایت تحصیلی اهمیت بسیار زیادی دارد و باید دانش‌آموزان را از دوره مدرسه با حوزه‌های مختلف علوم، مهندسی، فناوری و ریاضیات آشنا کنیم.

وی با اشاره به برنامه‌های آموزشی و تدوین کتاب‌های مناسب برای دانش‌آموزان افزود: این اقدامات ارزشمند است، اما در کنار آموزش علمی باید به تربیت دانش‌آموزان مسئولیت‌پذیر نیز توجه کنیم. نسل آینده باید برای ساختن کشور احساس مسئولیت داشته باشد و این موضوع نباید در برنامه‌های آموزشی مورد غفلت قرار گیرد.

مخبر دزفولی در ادامه با اشاره به ظرفیت بنگاه‌های کارآفرین و شرکت‌های دانش‌بنیان کشور اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۱۱ هزار شرکت دانش‌بنیان در کشور فعال هستند که نزدیک به ۱۵ میلیارد دلار برای کشور ثروت خلق کرده‌اند.

وی افزود: این ظرفیت می‌تواند به ارقام بسیار بالاتری برسد، مشروط بر اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان را به‌صورت مأموریت‌گرا ببینیم و حمایت‌های هدفمند و متناسب با مأموریت‌های ملی از آنها انجام دهیم. به نظر من، این موضوع می‌تواند به نقطه عطفی در مسیر توسعه علمی و فناورانه کشور تبدیل شود.

پیام رهبری باید به برنامه اجرایی و تقسیم کار مشخص تبدیل شود

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در جمع‌بندی سخنان خود با تأکید بر ضرورت پرهیز از برخورد تشریفاتی با پیام رهبر معظم انقلاب گفت: این پیام شایسته آن است که به جای برخورد صوری، با رویکردی کاملاً عملیاتی، اجرایی و قابل تحقق با آن مواجه شویم.

وی افزود: پیام اخیر نشان می‌دهد که رهبر معظم انقلاب نیز همان راهبرد جدی رهبر شهید انقلاب، یعنی حمایت مستمر از جریان نخبگی و علم و فناوری کشور را دنبال می‌کنند. همان‌گونه که رهبر شهید فرموده بودند تا زمانی که نفس دارند از جریان نخبگی و علم و فناوری کشور دفاع خواهند کرد، این مسیر امروز نیز با تأکیدات رهبر معظم انقلاب ادامه دارد.

وی در پایان گفت: باید با یک هدف واحد و با رویکرد علمی و فناورانه حرکت کنیم و آن هدف، ساختن ایرانی هرچه قوی‌تر است.