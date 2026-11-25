آیین بزرگداشت زنده‌یاد رضا امیرخانی در شهر مزارشریف افغانستان، فرصتی برای بازخوانی نقش ادبیات در پیوند ملت‌های فارسی‌زبان شد؛ جایی که رایزن فرهنگی ایران، کتاب «جانستان کابلستان» را روایتی از اشتراکات تاریخی، فرهنگی و تمدنی دو ملت توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ سید روح‌الله حسینی رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان در آیین بزرگداشت زنده‌یاد رضا امیرخانی با عنوان «بدرود با مسافر کابلستان» که با حضور جمعی از شاعران، نویسندگان، فرهنگیان و اهالی ادب و هنر ولایت بلخ در کتابخانه عمومی فردوسی شهر مزارشریف برگزار شد، با اشاره به جایگاه والای قلم و ادبیات در فرهنگ اسلامی اظهار داشت: خداوند متعال در سوره قلم به قلم و آنچه می‌نویسد سوگند یاد کرده است که این موضوع بیانگر جایگاه والای دانش، آگاهی، اندیشه و مسئولیت اهل قلم در حیات فردی و اجتماعی انسان است.

وی با بیان اینکه درگذشت یک نویسنده تنها فقدان یک انسان نیست، بلکه گاهی خاموشی صدایی است که سال‌ها با نسل‌های مختلف سخن گفته و پنجره‌های تازه‌ای به سوی اندیشه و شناخت گشوده است، افزود: نویسندگان بزرگ به اعتبار آثار و میراث فکری خود در حافظه فرهنگی ملت‌ها به حیاتشان ادامه می‌دهند.

حسینی با اشاره به جایگاه ادبی زنده‌یاد رضا امیرخانی در ادبیات معاصر ایران تصریح کرد: امیرخانی از نویسندگان صاحب‌سبک کشور بود که با نثری ویژه، نگاهی جست‌وجوگر و شخصیت‌پردازی‌های متمایز، جایگاه خاصی در میان مخاطبان ادبیات داستانی پیدا کرد.

وی آثاری همچون «ارمیا»، «منِ او»، «بیوتن»، «قیدار»، «ره‌ش» و «از به» را بخشی از کارنامه ادبی این نویسنده برشمرد و گفت: در این آثار موضوعاتی همچون ایمان، هویت، اخلاق، جوانمردی، مسئولیت اجتماعی و تحولات جامعه مورد توجه قرار گرفته است.

رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، یکی از وجوه برجسته کارنامه فرهنگی امیرخانی را توجه ویژه او به افغانستان دانست و گفت: کتاب «جانستان کابلستان» صرفاً روایت یک سفر جغرافیایی نیست، بلکه تصویری از تاریخ، فرهنگ، خاطره، زندگی مردم، رنج‌ها و ظرفیت‌های انسانی و تمدنی این سرزمین ارائه می‌دهد.

وی با تأکید بر اهمیت این اثر برای جامعه فرهنگی افغانستان و به‌ویژه مردم بلخ خاطرنشان کرد: شناخت ملت‌ها از یکدیگر نیازمند عبور از مرز‌های جغرافیایی و نزدیک شدن به زندگی واقعی مردم است. ایران و افغانستان تنها دو کشور همسایه نیستند، بلکه در حوزه تمدن و فرهنگ از پیشینه‌ای مشترک برخوردارند و زبان فارسی، میراث ادبی، عرفان اسلامی، تاریخ علم، هنر، معماری و سنت‌های فرهنگی، پیوند‌های عمیقی میان مردم این دو سرزمین ایجاد کرده است.

حسینی با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی بلخ افزود: این شهر به‌عنوان خاستگاه اندیشه‌ورزانی همچون مولانا جلال‌الدین محمد بلخی، نماد روشنی از میراث مشترک تمدنی ایران و افغانستان است و برگزاری آیین بزرگداشت رضا امیرخانی در چنین سرزمین تاریخی، فرصتی برای تأکید بر ظرفیت ادبیات در نزدیک کردن ملت‌ها و تقویت گفت‌وگوی فرهنگی میان دو کشور به شمار می‌رود.

وی ادبیات را از مؤثرترین ابزار‌های ارتباط میان ملت‌ها دانست و اظهار داشت: گاهی یک رمان می‌تواند بیش از ده‌ها سخنرانی انسان‌ها را به یکدیگر نزدیک کند و یک سفرنامه می‌تواند تصویری تازه از یک ملت در ذهن ملت دیگر بسازد. ادبیات قادر است فاصله‌های جغرافیایی را به نزدیکی‌های فرهنگی تبدیل کند.

رایزن فرهنگی ایران در افغانستان همچنین بر ضرورت توسعه تعاملات ادبی و فرهنگی دو کشور تأکید کرد و گفت: جامعه فرهنگی ایران و افغانستان به شناخت متقابل، تعامل علمی و ادبی، ترجمه آثار، برگزاری نشست‌های مشترک و حمایت از نسل جوان نویسندگان نیازمند است تا آثار ارزشمند نویسندگان دو کشور در دسترس نسل آینده قرار گیرد.

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسئولیت نسل جوان در پاسداشت میراث اهل قلم، مطالعه، اندیشه‌ورزی و تولید آثار فرهنگی را از ضرورت‌های پیشرفت جوامع دانست و خاطرنشان کرد: قلم تنها ابزار نوشتن نیست، بلکه وسیله‌ای برای مسئولیت‌پذیری، حقیقت‌جویی، آگاهی‌بخشی و ساختن آینده است.

وی در پایان با گرامیداشت یاد و نام زنده‌یاد رضا امیرخانی، برای آن نویسنده فقید رحمت و مغفرت الهی و برای خانواده و دوستداران آثارش صبر و شکیبایی مسئلت کرد.

در این آیین، سید سکندر حسینی بامداد، رئیس انجمن ادبی خانه مولانا، با اشاره به جایگاه زنده‌یاد امیرخانی در ایجاد همدلی میان ملت‌های افغانستان و ایران، فقدان چهره‌هایی از این دست را ضایعه‌ای سنگین برای فرهنگ، هنر و ادب این حوزه تمدنی دانست.

وی با اشاره به روایت‌های گوناگون نویسندگان و هنرمندان ایرانی از سفر به افغانستان، کتاب «جانستان کابلستان» را اثری متفاوت توصیف کرد و وجه داستان‌پردازی و نگاه روایی امیرخانی را از ویژگی‌های برجسته آن برشمرد.

بامداد خاطرنشان کرد: نویسندگانی همچون امیرخانی با آثار خود زمینه گسترش همدلی و هم‌زبانی میان ملت‌های ایران و افغانستان را فراهم کرده‌اند.

در بخش پایانی این محفل، حسیب دهزاد، عبدالله مرادی و جمعی از شاعران ولایت بلخ با قرائت اشعاری، یاد و خاطره زنده‌یاد رضا امیرخانی را گرامی داشتند.

این آیین عصر با عنوان «بدرود با مسافر کابلستان» به همت انجمن ادبی خانه مولانا و کتابخانه عمومی فردوسی و با همکاری خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در شهر مزارشریف برگزار شد و طی آن، شاعران، نویسندگان و فعالان فرهنگی بلخ ضمن پاسداشت جایگاه ادبی رضا امیرخانی، بر نقش ادبیات و هنر در تحکیم پیوند‌های تاریخی، فرهنگی و انسانی ایران و افغانستان تأکید کردند.