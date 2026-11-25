مدیرکل صدا و سیمای استان فارس از بسیج همه ظرفیت‌های رسانه‌ای این مرکز برای پوشش گسترده، زنده و لحظه‌ای بزرگ‌ترین زنجیره انسانی «جان‌فدایان» در شیراز خبر داد و گفت: شبکه‌های صدا، سیما، خبر و فضای مجازی با برنامه‌ریزی ویژه، این رویداد مردمی را در سه مرحله تبلیغی، تبیینی و تهییجی روایت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، آقای رئوف با اشاره به برگزاری بزرگ‌ترین زنجیره انسانی «جان‌فدایان» امشب در شیراز اظهار کرد: صدا و سیمای فارس با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های فنی، تخصصی و تولیدیو پشتیبانی، برای انعکاس باشکوه حضور مردم استان در این رویداد، تدارک رسانه‌ای ویژه‌ای پیش‌بینی کرده است.

وی افزود: این برنامه رسانه‌ای در سه بازه زمانی تبلیغی، تبیینی و تهییجی طراحی شده است؛ به‌گونه‌ای که پیش از برگزاری مراسم، با دعوت از مسئولان، اطلاع‌رسانی و تولید برنامه‌های تبیینی، زمینه حضور و مشارکت گسترده مردم فراهم شود و هم‌زمان با برگزاری زنجیره انسانی، حضور مردم به‌صورت زنده و لحظه‌ای در قاب رسانه ملی قرار گیرد.

مدیرکل صدا و سیمای استان فارس با تشریح اقدامات حوزه‌های مختلف این مرکز گفت: در حوزه سیما، پخش زنده از مسیر‌های برگزاری زنجیره انسانی، اعزام گروه‌های مستندساز و فراهم‌سازی امکان انعکاس تصاویر این رویداد از شبکه‌های سراسری سیما در دستور کار قرار گرفته است.

آقای رئوف ادامه داد: در حوزه صدا نیز گزارشگران در طول مسیر مستقر خواهند شد تا با تهیه گزارش‌های میدانی، شور و حال حضور مردم و ابعاد مختلف این حرکت مردمی را به مخاطبان منتقل کنند.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی گسترده حوزه خبر تصریح کرد: هشت گروه خبری برای پوشش میدانی این رویداد به مسیر‌های تعیین‌شده اعزام می‌شوند و گزارش‌ها و تصاویر حضور مردم از طریق شبکه خبر یک و دو و بخش‌های خبری سراسری به مخاطبان در سراسر کشور مخابره خواهد شد.

مدیرکل صدا و سیمای استان فارس همچنین از نقش‌آفرینی ویژه فضای مجازی در این رویداد خبر داد و گفت: تولید و انتشار محتوا‌های چندرسانه‌ای، طراحی پوستر، اطلاع‌رسانی و بازنشر گسترده تصاویر و گزارش‌ها در گروه‌ها و بستر‌های مجازی کشور، با هدف انعکاس فراگیر این حرکت مردمی دنبال می‌شود.

وی تأکید کرد: مأموریت رسانه‌ای صداوسیمای فارس با پایان مراسم متوقف نخواهد شد و در مرحله پس از برگزاری نیز با تولید گزارش‌ها، مستند‌ها و محتوا‌های اثرگذار، ابعاد حضور گسترده مردم استان فارس و بازتاب‌های این رویداد در سطح ملی مورد توجه قرار خواهد گرفت.

آقای رئوف در پایان خاطرنشان کرد: هدف ما این است که حضور مردم شیراز و استان فارس در زنجیره انسانی «جان‌فدایان»، نه‌تنها در قاب رسانه استانی، بلکه در گستره رسانه ملی و فضای مجازی کشور به شکلی شایسته و فراگیر منعکس شود.

بزرگ‌ترین زنجیره انسانی «جان‌فدایان» در شیراز، امشب از ساعت ۲۰ تا ۲۲ برگزار می‌شود.

مسیر نخست این مراسم از میدان الله (فلکه گل‌سرخ) آغاز می‌شود و پس از عبور از میدان ولیعصر، میدان شهدا و میدان امام حسین، به میدان نمازی می‌رسد. مسیر دوم نیز از میدان قهرمانان در شهرک میانرود آغاز شده و پس از عبور از بلوار عدالت و میدان امام حسین ، تا میدان آزادی ادامه خواهد داشت.

این زنجیره انسانی با حضور گروه‌های مختلف مردمی و مسئولان استان برگزار می‌شود و صدا و سیمای فارس هم با پوشش لحظه‌ای این حضور، تلاش می کند جلوه‌ای از همبستگی، همراهی و مشارکت مردم استان را در گستره رسانه ملی منعکس کند.