استاندار گیلان گفت: تکمیل این بیمارستان از اولویت‌های مهم استان است و تحقق آن نقش مؤثری در ارتقای سطح خدمات درمانی و پاسخگویی به نیاز‌های جمعیت ساکن و شناور گیلان خواهد داشت.

بازدید استاندار و اعضای کمسیون برنامه و بودجه مجلس از روند ساخت بیمارستان ۴۲۱ تختخوابی لاکان رشت بازدید استاندار و اعضای کمسیون برنامه و بودجه مجلس از روند ساخت بیمارستان ۴۲۱ تختخوابی لاکان رشت بازدید استاندار و اعضای کمسیون برنامه و بودجه مجلس از روند ساخت بیمارستان ۴۲۱ تختخوابی لاکان رشت بازدید استاندار و اعضای کمسیون برنامه و بودجه مجلس از روند ساخت بیمارستان ۴۲۱ تختخوابی لاکان رشت بازدید استاندار و اعضای کمسیون برنامه و بودجه مجلس از روند ساخت بیمارستان ۴۲۱ تختخوابی لاکان رشت بازدید استاندار و اعضای کمسیون برنامه و بودجه مجلس از روند ساخت بیمارستان ۴۲۱ تختخوابی لاکان رشت بازدید استاندار و اعضای کمسیون برنامه و بودجه مجلس از روند ساخت بیمارستان ۴۲۱ تختخوابی لاکان رشت بازدید استاندار و اعضای کمسیون برنامه و بودجه مجلس از روند ساخت بیمارستان ۴۲۱ تختخوابی لاکان رشت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس و اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، صبح امروز با همراهی هادی حق‌شناس استاندار گیلان، محمدتقی آشوبی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان و جمعی از مسئولان سازمان برنامه و بودجه کشور و همچنین سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی، از روند اجرای طرح بیمارستان ۴۲۱ تخت‌خوابی رشت بازدید کردند.

هادی حق‌شناس استاندار گیلان، در این بازدید با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت‌های درمانی متناسب با شرایط جمعیتی استان، گفت: جمعیت گیلان را نمی‌توان ۲ و نیم میلیون نفر در نظر گرفت؛ چراکه در برخی ایام سال، به‌ویژه ایام پرتردد و شرایط خاص، جمعیت حاضر در استان تا ۱۰ برابر افزایش می‌یابد و این موضوع در جریان جنگ رمضان نیز به خوبی نمایان شد.

وی با اشاره به تأخیر طولانی در اجرای طرح ۴۲۱ تخت‌خوابی رشت، گفت: با توجه به نیاز جدی استان به توسعه ظرفیت‌های درمانی، ضروری است با حمایت و همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، اعتبارات مورد نیاز این طرح تأمین شود.

استاندار گیلان با تأکید بر اهمیت تسریع در روند اجرای این طرح درمانی، گفت: تکمیل بیمارستان ۴۲۱ تخت‌خوابی رشت از اولویت‌های مهم استان در حوزه سلامت است و تحقق آن نقش مؤثری در ارتقای سطح خدمات درمانی و پاسخگویی به نیاز‌های جمعیت ساکن و شناور گیلان خواهد داشت.

در ادامه این بازدید، مسئولان سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی وزارت راه و شهرسازی، گزارشی از روند مطالعات، مراحل اجرایی و آخرین وضعیت پیشرفت ساخت این بیمارستان ارائه کردند.

مطالعات اولیه برای ساخت بیمارستان لاکان رشت در سال ۱۳۸۸ با ظرفیت ۲۰۰ تخت آغاز شد و از سال ۱۳۹۲، اجرای طرح با ظرفیت ۴۲۱ تخت‌خواب در دستور کار قرار گرفت.