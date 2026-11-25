به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، همایش قدردانی از دانش آموزان پذیرفته شده در مدارس استعدادهای درخشان(سمپاد) صبح امروز با حضور رئیس کمیته امداد امام خمینی در سالن فجر این سازمان برگزار شد.

پذیرش دانش‌آموزان نخبه تحت پوشش کمیته امداد در مدارس نمونه دولتی و استعدادهای درخشان (سمپادی) در سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵، گامی دیگر در مسیر توانمندسازی خانواده‌های نیازمند است. طبق آمار رسمی، در سال جاری ۳۶۶ دانش‌آموز از پایه ششم به هفتم و نهم به دهم در مدارس سمپادی سراسر کشور پذیرفته شده‌اند که از این میان، ۱۲۲۲ نفر از این دانش‌آموزان نخبه، تحت پوشش کمیته امداد هستند. همچنین ۳۰۷۱ دانش‌آموز دیگر نیز از خانواده‌های تحت پوشش این نهاد، در مدارس نمونه دولتی پذیرفته شده‌اند. بر اساس گزارش‌ها، استان سیستان و بلوچستان بیشترین سهم را در تعداد دانش‌آموزان پذیرفته‌شده داشته است.

رئیس کمیته امداد در این مراسم گفت: در دین اسلام تاکید بر فراگیری علم و دانش شده است.

وی با اشاره به حملات دشمنان صهیونیستی - امریکایی به ایران در سال اخیر دربخش های مختلف افزود: شما دانش آموزان نخبه باید پرچمدار ایران اسلامی باشید. عزت آینده ایران در دستان دانش آموزان نخبه امروز است چرا که با پشتکار و تلاش به این نقطه رسیده اند و هیچکس با تن پروری به جایگاه بالا نمیرسد ،تنبلی ام الافساد هرجامعه است.

بختیاری خطاب به دانش آموزان نخبه تحت پوشش کمیته امداد گفت: سختی و تلاشی که شما تحمل کردید شما را به این جایگاه رسانده است که بایسته است بدون مغرورشدن به موفقیتتان به راه پیشرفت ادامه دهید.

رئیس کمیته امداد افزود: در اسلام تن پروری وجود ندارد و باید همواره در مسیر کمک به دیگران و گره گشایی از نیازمندان باشیم و شما چهره های برتر باید میدان دار آینده این کمک رسانی باشید. برای توانمندسازی نسخه مقابله با فقر شما به میدان آمدید و در کمیته امداد همه مسئولین درخدمت آینده سازان تحت پوشش این نهاد حمایتی هستند.