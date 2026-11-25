به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز البرز ، شهردار کرج در مراسم تحویل این اتوبوس‌ها گفت: توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی با هدف افزایش ظرفیت جابه‌جایی شهروندان و بهبود کیفیت خدمات شهری در دستور کار مدیریت شهری قرار دارد.

مهرداد کیانی افزود: اتوبوس‌های جدید با طول ۱۸ متر و ظرفیت بالای مسافر، در خطوط مختلف شهر به کار گرفته می‌شوند و به تقویت توان خدمات‌رسانی ناوگان اتوبوسرانی کمک خواهند کرد.

وی با تأکید بر ضرورت توسعه حمل‌ونقل عمومی، ارتقای کیفیت خدمات و تسهیل رفت‌وآمد شهروندان را از اهداف مدیریت شهری برشمرد.

مراسم تحویل این اتوبوس‌ها با حضور شهردار کرج، حجت‌الاسلام سعیدی رئیس شورای اسلامی شهرستان کرج، ایزدیار و اسدیان از اعضای شورای اسلامی شهر و امیدوار حسینی رئیس سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری کرج برگزار شد.