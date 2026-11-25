به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سرهنگ سعید حسنوند رییس پلیس راه خوزستان با اشاره به اینکه کاهش دید در زمان وقوع مه‌گرفتگی، اصلی‌ترین عامل تصادف زنجیره‌ای است، گفت: رانندگان هنگام وقوع پدیده مه بلافاصله سرعت خود را کاهش دهند تا در صورت روبه‌رو شدن با مانع ناگهانی، امکان واکنش سریع را داشته باشند.

او افزود: رعایت فاصله ایمن با خودروی جلویی در این شرایط ضروری است و با توجه به لغزنده بودن جاده، باید تا ۲ برابر فاصله استاندارد بین خودرو‌ها رعایت شود.

سرهنگ حسنوند با بیان اینکه نباید از نور بالا در مه استفاده کرد گفت: این اقدام باعث ایجاد دیوار سفید در مقابل دید راننده می‌شود و بهتر است از مه‌شکن و نور پایین استفاده شود.

رئیس پلیس راه خوزستان بر داشتن تمرکز و هوشیاری کامل هنگام رانندگی در مه تاکید کرد و افزود: رانندگان باید از مواردی که باعث حواس‌پرتی می‌شوند، همچون خوردن و آشامیدن یا صحبت با تلفن همراه، خودداری کنند.

او خط‌کشی جاده را بهترین راهنما در زمان وقوع مه‌گرفتگی اعلام کرد و گفت: رانندگان هنگام وقوع مه از خط‌کشی جاده به‌عنوان راهنما استفاده کنند تا از مسیر خارج نشوند.

سرهنگ حسنوند از رانندگان خواست در صورت احساس خستگی، بلافاصله استراحت کنند و از توقف در حاشیه راه خودداری کرده و با سرعت کم به سمت نخستین استراحتگاه یا توقفگاه مراجعه کنند.