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۸۸ دانشآموز دختر مقطع متوسطه دوم شهرستان جرقویه در استان اصفهان در قالب اردوی پنجروزه راهیان نور عازم مناطق عملیاتی جنوب کشور شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج جرقویه، گفت: این دانشآموزان که با دو دستگاه اتوبوس به این اردو اعزام شدند، ۴۴ نفر از بخش مرکزی و ۴۴ نفر از جرقویه علیا هستند.
سرهنگ پاسدار بشیر کیانینژاد افزود: این برنامه فرهنگی در راستای اهداف سازمان بسیج برگزار شده است و زائران سرزمین نور از مناطق عملیاتی شلمچه، طلائیه، اروندرود، یادمان شهدای عملیات کربلای ۴ و شهدای هویزه بازدید می کنند.