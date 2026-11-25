به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج جرقویه، گفت: این دانش‌آموزان که با دو دستگاه اتوبوس به این اردو اعزام شدند، ۴۴ نفر از بخش مرکزی و ۴۴ نفر از جرقویه علیا هستند.

سرهنگ پاسدار بشیر کیانی‌نژاد افزود: این برنامه فرهنگی در راستای اهداف سازمان بسیج برگزار شده است و زائران سرزمین نور از مناطق عملیاتی شلمچه، طلائیه، اروندرود، یادمان شهدای عملیات کربلای ۴ و شهدای هویزه بازدید می کنند.