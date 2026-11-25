امام‌جمعه اهل سنت کیش، با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌ها و مشارکت مردم در پیشگیری از اعتیاد، استفاده از ظرفیت مساجد، مراکز فرهنگی و ورزشی و توجه به افراد آسیب‌پذیر کیش را از راهکار‌های مقابله با آسیب‌های اجتماعی دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، شیخ یعقوب شمس در دومین نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کیش، با قدردانی از تلاش نیرو‌های انتظامی و دریابانی، گفت: مأموریت‌های آنها، به‌ویژه در ساماندهی تردد مسافران و خودرو‌ها از مسیر‌های دریایی، دشوار و مستمر است و حمایت از این مجموعه‌ها و توجه به مشکلات و نیاز‌های آنان ضرورت دارد.

او اعتیاد را از مهم‌ترین دغدغه‌های اجتماعی خانواده‌ها دانست و افزود: پیامد‌های این آسیب تنها به فرد محدود نمی‌شود، بلکه خانواده، محیط اجتماعی و آینده نسل جوان را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ از این رو مقابله با آن نیازمند عزم جدی و همکاری همه دستگاه‌های مسئول است.

امام‌جمعه اهل سنت کیش با تأکید بر اولویت پیشگیری در کنار اقدامات انتظامی و مقابله با قاچاق و توزیع مواد مخدر، خانواده، مدرسه، مسجد، مراکز فرهنگی و مجموعه‌های ورزشی را از ظرفیت‌های مهم پیشگیری برشمرد.

شیخ یعقوب شمس، گفت: باید با برنامه‌ریزی مناسب، زمینه حضور جوانان در فعالیت‌های ورزشی و فرهنگی و استفاده از اوقات فراغت در محیط‌های سالم فراهم شود تا از قرار گرفتن آنان در معرض آسیب‌های اجتماعی جلوگیری شود.

او مشارکت مردم و به‌ویژه بومیان کیش را در شناسایی و پیشگیری از آسیب‌ها مؤثر دانست و خواستار تشکیل کارگروه‌های مردمی برای همکاری با نیرو‌های انتظامی و دستگاه‌های مسئول شد.

امام‌جمعه اهل سنت کیش با اشاره به برخی ظرفیت‌های محیطی در مناطق آسیب‌پذیر، ساماندهی فضا‌های رهاشده و پوشش گیاهی انبوه را از جمله اقداماتی دانست که می‌تواند به کاهش زمینه‌های بروز آسیب‌های اجتماعی و فراهم شدن امکان استفاده خانواده‌ها از این فضا‌ها کمک کند.

شیخ یعقوب شمس، بر ضرورت تبدیل مباحث و تصمیم‌های جلسات شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر به اقدامات عملی تأکید کرد و آمادگی مساجد و مجموعه‌های مردمی برای همکاری در مسیر ایجاد محیطی سالم و امن برای خانواده‌ها و نسل جوان را اعلام کرد.