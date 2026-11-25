مأموران کلانتری ۲۱۱ شهرستان ری فردی را که در زمینه جعل و توزیع مدارک هویتی و نگهداری مواد مخدر فعالیت داشت، شناسایی و دستگیر کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار مافی فرمانده انتظامی شهرستان ری گفت: مأموران در جریان بازرسی از کانکس متعلق به متهم، با وی روبه‌رو شدند که هنگام مشاهده پلیس تلاش کرد مواد مشکوک را از بین ببرد.

وی ادامه داد: مأموران موفق به کشف مقداری ماده مخدر تریاک و تعدادی کارت شناسایی و گذرنامه شدند. سردار مافی افزود: در ادامه تحقیقات و با انجام اقدامات اطلاعاتی، محل فعالیت متهم در شهرستان واوان شناسایی شد و مأموران پس از هماهنگی قضایی، وی را در عملیاتی دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی ری با اشاره به اینکه در بازرسی از منزل متهم یک دستگاه لپ‌تاپ، چاپگر رنگی، تجهیزات مرتبط با جعل اسناد و تعدادی مدارک هویتی جعلی منتسب به اتباع خارجه کشف و ضبط شد، تصریح کرد: تحقیقات برای بررسی ابعاد فعالیت متهم و شناسایی سایر افراد مرتبط با این پرونده ادامه دارد و متهم برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شده است.