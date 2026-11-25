مردم ایران در دویست‌وشصت‌ونهمین شب اجتماعات مردمی، با حضور در میدان‌ها و خیابان‌ها، بر حفظ وحدت و انسجام ملی و تبعیت از رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب تاکید کردند

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، حاضران در اجتماعات شبانه، با تأکید بر استقلال و حق تعیین سرنوشت ملت ایران، اعلام کردند تصمیم‌گیری درباره آینده کشور، در اختیار مردم ایران است و هیچ قدرت خارجی نمی‌تواند برای این ملت تعیین تکلیف کند.رهبر معظم انقلاب اسلامی هم در پیامی به چهارمین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت، سیاست «افزایش جمعیت با محوریت خانواده» را یک سیاست راهبردی و از مهمترین مولفه‌های اقتدار و پیشرفت ایران برشمردند و تأکید کردند: بی شک هر ایرانی غیور که خواهان آینده‌ای روشن و با شکوه برای این آب و خاک و مردمان آن باشد، انگیزه و اراده‌ای قوی برای امتداد نسلی ایرانیان در تراز تمدن نوین اسلامی خواهد داشت.

استمرار اجتماعات شبانه، نمادی از همبستگی ملی و تأکید مردم بر صیانت از استقلال، امنیت و اقتدار ایران است.