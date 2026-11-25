به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سردار محمدرضا هاشمی‌فر با اشاره به کشف ۹۸ تن انواع مخدر، امسال در استان گفت: ۴۱۵ قاچاقچی و دو هزار و ۸۰۰ خرده‌فروش مواد مخدر نیز در این مدت شناسایی و دستگیر شده‌اند.

وی، مقابله با قاچاقچیان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر را از اولویت‌های اصلی مجموعه انتظامی استان دانست و افزود: در این مسیر با بهره‌گیری از اقدامات اطلاعاتی، عملیاتی و همکاری ارزشمند مردم، شناسایی و انهدام باند‌های فعال در حوزه مواد مخدر با جدیت در دستور کار قرار دارد.

سردار هاشمی فر با اشاره به برخورد قاطع با عوامل پشتیبانی و جابجایی مواد مخدر تصریح کرد: در جریان این عملیات‌ها، ۱۰۸ دستگاه خودرو و ۲۵ دستگاه موتورسیکلت متعلق به متخلفان نیز توقیف شده است.

وی با تأکید بر اینکه پلیس در برخورد با سوداگران مرگ هیچ‌گونه مماشاتی نخواهد داشت، ضمن قدردانی از همکاری و مشارکت مردم با پلیس، از شهروندان خواست هرگونه اخبار و اطلاعات مربوط به فعالیت قاچاقچیان و خرده‌فروشان مواد مخدر را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.