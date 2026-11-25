مدیرکل دفتر پیش‌آگاهی و کنترل عوامل خسارت‌زای سازمان حفظ نباتات کشور بر پایش مستمر مزارع چغندرقند پاییزه و مدیریت به‌موقع آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز تأکید کرد.

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، اکبر آهنگران با اشاره به اهمیت صیانت از تولید و پایداری کشت چغندرقند پاییزه اظهار داشت: برنامه‌ها و الزامات تخصصی برای رصد، پایش و مدیریت عوامل خسارت‌زای گیاهی به استان‌های کشور ابلاغ شده است تا با اجرای به‌موقع اقدامات پیشگیرانه و کنترلی، از بروز خسارت به این محصول راهبردی جلوگیری شود.

او با تأکید بر نقش شبکه‌های مراقبت در شناسایی و کنترل عوامل خسارت‌زا افزود: سازماندهی و تقویت این شبکه‌ها، پایش مستمر مزارع و شناسایی زودهنگام کانون‌های آلودگی از مهم‌ترین وظایف استان‌ها در اجرای این برنامه است.

آهنگران تصریح کرد: شناسایی به‌موقع عوامل خسارت‌زا و اطلاع‌رسانی و هشدار سریع به بهره‌برداران می‌تواند نقش مؤثری در جلوگیری از گسترش آلودگی و کاهش خسارت‌های اقتصادی به مزارع چغندرقند پاییزه داشته باشد.

مدیرکل دفتر پیش‌آگاهی و کنترل عوامل خسارت‌زای سازمان حفظ نباتات کشور همچنین اجرای مدیریت تلفیقی آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز (IPM) را از الزامات اساسی حفاظت از این محصول دانست و گفت: مدیریت عوامل خسارت‌زا باید بر پایه پایش مستمر، شناسایی دقیق و انتخاب روش‌های مناسب کنترلی انجام شود.

وی برنامه‌ریزی برای تأمین به‌موقع آفت‌کش‌های مورد نیاز، توسعه آموزش و اطلاع‌رسانی به کشاورزان و بهره‌برداران و نظارت بر حسن اجرای عملیات کنترلی را از دیگر محور‌های مهم این برنامه برشمرد.

آهنگران خاطرنشان کرد: هماهنگی میان بخش‌های اجرایی و شبکه‌های مراقبت، همراه با اجرای دقیق برنامه‌های پایش و کنترل، می‌تواند در کاهش خسارت عوامل زیان‌رسان گیاهی، حفظ عملکرد مزارع و پایداری تولید چغندرقند پاییزه مؤثر باشد.