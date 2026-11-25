افتتاح چهار طرح عمرانی و خدماتی در شهرستان هوراند

همزمان با هفته گرامیداشت بسیج، چهار طرح عمرانی و آبرسانی با مشارکت قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه عاشورا، شرکت آب و فاضلاب و اهالی روستا‌ها در شهرستان هوراند به بهره‌برداری رسید.