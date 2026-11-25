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همزمان با هفته گرامیداشت بسیج، چهار طرح عمرانی و آبرسانی با مشارکت قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه عاشورا، شرکت آب و فاضلاب و اهالی روستاها در شهرستان هوراند به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، این طرحها که با هدف توسعه زیرساختهای روستایی، تقویت خدمات عمومی و تأمین آب شرب پایدار اجرا شده اند شامل: مسجد روستای جعفرآباد با زیربنای ۱۴۸ مترمربع، آبرسانی روستای ازناب سفلی با احداث مخزن بتنی ۲۰۰ مترمکعبی، آبرسانی روستای زیارلو با احداث مخزن ۵۰ مترمکعبی، مخزن آب آشامیدنی روستای قیهدیبی با احداث مخزن ۵۰ مترمکعبی هستند که در مجموع ۲۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان هزینه در بر داشته اند.