رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: با همکاری مشترک سازمان امور دانشجویان و پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا، شیوه سنتی درج پروانه اقامت دانشجویان بین‌الملل در گذرنامه متوقف شد و از این پس پروانه اقامت تحصیلی به صورت کاملاً مکانیزه و دارای بارکد و کد‌های امنیتی صادر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سعید حبیبا، معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: برای هوشمندسازی خدمات، کاهش مراجعات حضوری و ارتقای کیفیت ارائه خدمات به دانشجویان غیرایرانی، فرایند درج پروانه اقامت تحصیلی که پیش از این به شیوه سنتی و به شکل مهر‌های دستی با کیفیت نامناسب در گذرنامه‌ها ثبت می‌شد، با استقرار تجهیزات نوین به سامانه‌ای مکانیزه و الکترونیکی تبدیل شد.

معاون وزیر علوم افزود: در روش جدید، مشخصات کامل دانشجو به همراه بارکد اختصاصی به شکل شفاف و با کیفیت بالا در گذرنامه چاپ می‌شود که فرایند احراز اصالت و هویت‌سنجی را در مبادی قانونی و مبادی ورودی و خروجی کشور با بالاترین دقت امکان‌پذیر می‌سازد.

وی با تأکید بر اینکه شیوه پیشین با تولید پرونده‌های کاغذی و صرف وقت طولانی همراه بود، افزود: این اقدام فقط مختص بحث دانشجویی نیست، بلکه با کاهش مصرف کاغذ، افزایش سرعت تردد‌ها و اصلاح فرایندها، تدبیری شایسته در ابعاد کلان کشور به شمار می‌رود. در حقیقت نوع خدمات‌رسانی ما تأثیر مستقیم بر ذهنیت دانشجویان بین‌الملل دارد؛ بی‌تردید ایجاد فرایندی شفاف، مکانیزه و باکیفیت، تصویری روشن، کارآمد و مثبت از نظام اداری و علمی جمهوری اسلامی ایران در اذهان این دانشجویان بر جای می‌گذارد.

رئیس سازمان امور دانشجویان با قدردانی از فرماندهان و کارشناسان دست‌اندرکار این طرح خاطرنشان کرد: امیدواریم با ادامه این هم‌فکری و هم‌افزایی نزدیک، بتوانیم سایر مراحل خدمت‌رسانی را نیز به سمتی سوق دهیم که با کمترین میزان تردد و نیروی انسانی، بیشترین تسهیلات در کمترین زمان ممکن در اختیار دانشجویان بین‌الملل قرار گیرد.