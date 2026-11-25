به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ، یکی بود، یکی نبود؛ زیر آسمان همین شهر، رؤیایی بود که هنوز خانه‌ای نداشت؛ رؤیای دخترانی که سهمشان از فردا، کلاس‌هایی روشن، نیمکت‌هایی کنار هم و پنجره‌هایی رو به آرزو‌های بزرگ بود.

در غرب کرمان، جای مدرسه‌ای خالی بود و این رؤیا، میان دغدغه‌های خانواده‌ها، چشم‌انتظار فرصتی برای جان گرفتن مانده بود.

رؤیایی که از یک کمبود آغاز شد

کمبود فضای آموزشی دولتی در غرب شهر کرمان، بلوار شهید سیدحسن نصرالله (حجاج)، نیاز به ساخت مدرسه‌ای تازه را پررنگ‌تر کرده بود؛ مدرسه‌ای که بتواند بخشی از این کمبود را جبران کند و فرصت تحصیل را به دخترانی نزدیک‌تر کند که شایسته‌اند در فضایی مناسب، درس بخوانند و آینده خود را بسازند.

از دل همین نیاز و با مطالبه خبرنگاران، قصه ساخت دبستان دخترانه ۹ کلاسه شهدای خبرنگار آغاز شد؛ قصه‌ای که قرار نبود تنها با توان یک مجموعه یا چند خیر به سرانجام برسد، بلکه بنا بود با مشارکت مردمی پیش برود؛ به این معنا که هر فرد با پرداخت سهمی ۱۴ هزار تومانی، به اندازه توانش در این کار سهیم شود تا از کنار هم قرار گرفتن همین سهم‌های کوچک، بنایی برای آینده دختران کرمان شکل بگیرد.

۳۰۰ نفر، یک رؤیای مشترک

این پویش حالا بیش از ۳۰۰ همراه دارد؛ آدم‌هایی با توان مالی و موقعیت‌های متفاوت که هر کدام به شکلی به ساخت مدرسه کمک کرده‌اند. حاصل این همراهی‌ها تاکنون بیش از ۷۷ میلیون تومان کمک نقدی بوده است؛ رقمی که پشت آن، اراده جمعی برای ساختن فضایی آموزشی در غرب کرمان قرار دارد.

هر مشارکت، هرچند کوچک، بخشی از مسیر ساخت این مدرسه را هموار می‌کند؛ مسیری که با پیوستن همراهان بیشتر، به تحقق رؤیای دخترانی نزدیک‌تر می‌شود که قرار است روزی در این کلاس‌ها بنشینند.

۱۴ هزار تومان؛ سهم هر نفر از یک رؤیا

برای آنکه همه مردم، حتی دانش‌آموزان، بتوانند در این کار سهیم شوند، هر سهم در این پویش ۱۴ هزار تومان تعیین شده است. مبلغی کوچک که امکان مشارکت را برای افراد بیشتری فراهم می‌کند؛ از دانش‌آموزی که می‌خواهد با پس‌اندازش سهمی در ساخت مدرسه داشته باشد تا خانواده، کسبه و خیرانی که می‌توانند چند سهم یا بیشتر به این پویش اختصاص دهند.

اینجا قرار نیست بزرگی کمک‌ها ملاک همراهی باشد؛ مهم آن است که سهم‌های کوچک کنار هم قرار بگیرند و هر کس به اندازه توانش، آجری بر دیوار این بنای ماندگار بگذارد.

وقتی پای همدلی به میدان باز می‌شود

این قصه، به مشارکت مردم محدود نمانده و جمعی از مدیران و دستگاه‌های اجرایی استان نیز به آن پیوسته‌اند. مدیران کل ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی استان کرمان، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، فرماندار شهرستان کرمان و رئیس و معاونان دانشگاه پیام نور کرمان از جمله همراهان این پویش هستند.

در کنار کمک‌های نقدی، همراهی‌های اجرایی نیز به جریان ساخت مدرسه جان داده است. شهرداری‌های کرمان و باغین، ادارات راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و راه و شهرسازی و اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت شمال استان کرمان با ارسال ماشین‌آلات و امکانات مورد نیاز برای جابه‌جایی مصالح ساختمانی، در این مسیر مشارکت کرده‌اند.

آجر‌های امروز، کلاس‌های فردا

دبستان دخترانه ۹ کلاسه شهدای خبرنگار در زمینی به مساحت یک‌هزار و ۲۰۰ مترمربع و با زیربنای ۸۶۳ مترمربع، در غرب شهر کرمان، بلوار شهید سیدحسن نصرالله (حجاج)، کوچه شماره ۲۶، با نظارت اداره‌کل نوسازی مدارس استان کرمان در حال ساخت است.

قرار است این مدرسه بخشی از نیاز آموزشی منطقه را پاسخ دهد؛ اما ارزش آن تنها به تعداد کلاس‌ها و مساحت زمینش خلاصه نمی‌شود. اینجا قرار است فرصتی فراهم شود تا دختران بیشتری به مدرسه دسترسی داشته باشند، بیاموزند، استعدادهایشان را پرورش دهند و برای آینده‌ای که در انتظارشان است، قدم بردارند.

برای کامل شدن این قصه، هنوز به همراهی‌های بیشتری نیاز است؛ همراهی مردم، خیران، اصناف، فعالان اقتصادی و مجموعه‌های فرهنگی که می‌توانند هر کدام سهمی در ساخت این مدرسه داشته باشند.

قصه مدرسه، هنوز ادامه دارد

علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به سامانه «بساز مدرسه» و انتخاب پویش دبستان دخترانه شهدای خبرنگار کرمان، به اندازه توان خود در این کار ماندگار سهیم شوند:

https://besazemadrese.ir/l/OpkP

روزی در همین مدرسه، زنگی به صدا درمی‌آید و دخترانی با کیف‌های رنگی، راهی کلاس‌هایی می‌شوند که امروز آجر به آجر با مهر و همدلی ساخته می‌شوند.

شاید هیچ‌کدام ندانند پشت این دیوارها، صد‌ها قلب برایشان تپیده و دست‌های بسیاری بی‌هیاهو به هم گره خورده‌اند؛ اما هر خطی که بر دفترهایشان می‌نویسند، هر رؤیایی که در سر می‌پرورانند و هر پله‌ای که به سوی فردا برمی‌دارند، ادامه همان مهربانی بزرگی است که امروز در حال ساختن سقف مدرسه‌شان است.

✍️گزارش از: مریم سادات بهادر