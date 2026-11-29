رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان: عملیات گشت، کنترل و پایش کوهستانی مناطق حفاظت‌شده سرخ‌آباد و فیله‌خاصه با حضور فعال نیرو‌های ستادی یگان حفاظت اداره‌کل و محیط‌بانان منطقه به صورت مستمر در حال اجرا می‌باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛پرویز رستمی، گفت: پایش‌های مشترک و شبانه‌روزی در قالب دو گروه چهارنفره و اقامت شب‌مانی، با هدف پیشگیری از تخلفات زیست‌محیطی، بررسی وضعیت آنفلوانزای فوق‌حاد پرندگان، مقابله قاطع با شکار و صید غیرمجاز، کنترل تردد‌ها و حفاظت حداکثری از گونه‌های جانوری و گیاهی شاخص منطقه، در منطقه انجام شد.

وی ادامه داد: منطقه حفاظت‌شده سرخ‌آباد با وسعت ۱۷۶ هزار هکتار، شامل دشت و مناطق کوهستانی، از قدیمی‌ترین مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست کشور است که از سال ۱۳۷۵ تحت حفاظت قرار دارد.

رستمی با بیان اینکه گونه شاخص این منطقه آهو است و بر اساس آخرین سرشماری انجام‌شده در آبان‌ماه ۱۴۰۵، ۱۲۶۷ رأس آهو در این زیستگاه ارزشمند زیست می‌کنند، افزود: گونه‌های شاخص دیگری مانند سیاه‌گوش، خرس قهوه‌ای، کل و بز، گرگ و انواع پرندگان نیز در این منطقه زیست می‌کنند.

وی گفت: در جریان این پایش‌ها علاوه بر مشاهده کل و بز، آثار حضور پلنگ نیز ثبت و مشاهده گردید.

رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش استان زنجان ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی محیط‌بانان، اظهار داشت: از عموم دوستداران طبیعت، جوامع محلی و همیاران محیط‌زیست درخواست داریم در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، شکار غیرمجاز یا اقدام مشکوک در مناطق، مراتب را بلافاصله از طریق سامانه ارتباط مردمی ۱۵۴۰ یا ادارات حفاظت محیط‌زیست شهرستان‌ها اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدام قانونی صورت گیرد.