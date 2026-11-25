به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در مراسم غبارروبی و عطرافشانی آستان مقدس امامزاده ابوالحسن(ع)، مدیر این بقعه متبرکه ضمن تجلیل از تلاش‌های خادمان، از اتمام طرح آینه‌کاری ضریح این آستان خبر داد.

وی با اشاره به اینکه این طرح با مشارکت خیران، واقفان و زائران در مدت چهار ماه به بهره‌برداری رسیده است، افزود: «این پروژه بخشی از روند توسعه و زیباسازی زیرساخت‌های این آستان مقدس است.

در ادامه، با یادآوری جایگاه والای این مقام شریف، اشاره شد که امامزاده ابوالحسن(ع) با چهار واسطه به امام صادق(ع) می‌رسد و پس از حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)، سندترین امامزاده در ایران به شمار می‌رود. همچنین ذکر شد که این بقعه، تنها امامزاده‌ای است که پس از حضرت علی‌اکبر(ع) به لقب ابوالحسن شناخته می‌شود و بزرگان و علمایی همچون شیخ محمدتقی بافقی، ملاعلی کنی و حضرت آقای مجتهدی از تلمیذان این آستان بوده‌اند.