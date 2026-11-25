مراسم تجلیل از مقام مادران و همسران شهدا، همزمان با سالروز رحلت حضرت‌ام‌البنین (سلام‌الله‌علیها) در اقبالیه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین، یکی از واعظان در این مراسم، با اشاره به سیره عملی حضرت‌ام‌البنین (سلام‌الله‌علیها)، به تبیین جایگاه والای این بانوی بزرگوار در صبر، ایثار، وفاداری و تربیت فرزندان پرداخت و مادران شهدا را الگو‌هایی ارزشمند برای خانواده‌های امروز دانست.

حجت الاسلام یونس ترابی با تأکید بر ضرورت الگوگیری خانواده‌ها از سیره ایشان، بر نقش مادران در تربیت فرزندان مؤمن، مسئولیت‌پذیر و پایبند به ارزش‌های دینی و انسانی تأکید کرد.

در پایان این مراسم از ۱۰ نفر از مادران شهدا به پاس صبر، ایثار و فداکاری آنان در تربیت فرزندان و پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی تجلیل شد.