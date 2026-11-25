سرشماری پائیزه قوچ و میش در پارک ملی و ذخیره‌گاه زیست‌کره گلستان با مشارکت ۲۰۰ نفر آغاز شد.

آغاز سرشماری پائیزه قوچ و میش در پارک ملی و ذخیره‌گاه زیست‌کره گلستان

آغاز سرشماری پائیزه قوچ و میش در پارک ملی و ذخیره‌گاه زیست‌کره گلستان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان از آغاز سرشماری پائیزه گونه قوچ و میش در پارک ملی و ذخیره‌گاه زیست‌کره گلستان از تاریخ ۳ تا ۴ آذرماه خبر داد.

سیدمجتبی حسینی گفت : سرشماری پائیزه قوچ و میش در پارک ملی و ذخیره‌گاه زیست‌کره گلستان با هدف پایش وضعیت جمعیت این گونه ارزشمند، بررسی روند تغییرات جمعیتی و ارزیابی شرایط زیستگاهی آن انجام می‌شود.

وی افزود: این سرشماری در ۵۰ مسیر مشخص و از پیش تعیین‌شده در سطح پارک ملی گلستان اجرا خواهد شد و حدود ۲۰۰ نفر از محیط‌بانان، کارشناسان محیط زیست، همیاران محیط زیست و علاقه‌مندان و دوستداران طبیعت در اجرای آن مشارکت خواهند داشت.

حسینی با اشاره به اهمیت اطلاعات حاصل از سرشماری‌های حیات‌وحش در برنامه‌ریزی‌های حفاظتی تصریح کرد: آماربرداری دقیق و مستمر از گونه‌های شاخص حیات‌وحش، یکی از ابزارهای مهم مدیریت علمی مناطق تحت مدیریت محیط زیست است و نتایج این سرشماری می‌تواند اطلاعات ارزشمندی درباره وضعیت جمعیت قوچ و میش و روند تغییرات آن در اختیار کارشناسان و برنامه‌ریزان حوزه حفاظت قرار دهد.

وی ضمن قدردانی از مشارکت محیط‌بانان، کارشناسان، همیاران و دوستداران طبیعت، بر ضرورت همکاری و مشارکت عمومی در حفاظت از تنوع زیستی و سرمایه‌های طبیعی پارک ملی گلستان تأکید کرد.