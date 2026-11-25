به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سردشت گفت: ۱۸ کانون گیاه نیمه‌انگلی «لورانتوس» در سطح ۲ هزار هکتار از بلوط‌زار‌های آلوده در شهرستان‌های سردشت و میرآباد شناسایی شد.

بختیار خضریان افزود: گیاه نیمه‌انگلی لورانتوس که با نام‌های «موخور» و «دارواش» نیز شناخته می‌شود، یکی از مهم‌ترین عوامل تهدیدکننده جنگل‌های بلوط است و با استقرار بر روی شاخه‌های درختان میزبان و تغذیه از شیره آنها، موجب اختلال در رشد و تضعیف درختان می‌شود و در صورت گسترش آلودگی، می‌تواند به خشکی و مرگ درختان منجر شود.

وی اضافه کرد: در سال‌های گذشته نیز این گیاه نیمه انگلی در جنگل‌های بلوط وجود داشت که به صورت پراکنده با همکاری دهیاران، شورا‌های اسلامی روستا‌ها و جوامع محلی با روش قطع و حذف فیزیکی شاخه‌های آلوده با آن مقابله شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سردشت گفت: قطع و حذف فیزیکی شاخه‌های آلوده، اصلی‌ترین راهکار مقابله با این آفت است و در جریان این عملیات، سرشاخه‌های آلوده به لورانتوس و همچنین کلنی‌های آلوده به لارو پروانه برگ‌خوار شناسایی و حذف می‌شوند تا ضمن کنترل عوامل تهدیدکننده، از گسترش آلودگی و آسیب بیشتر به جنگل‌های ارزشمند بلوط جلوگیری شود.

خضریان افزود: در بررسی کارشناسان اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سردشت ۱۸ کانون و در مجموع به مساحت ۲ هزار هکتار آلوده به گیاه نیمه‌انگلی «لورانتوس» شناسایی شده است که نیازمند مقابله گسترده است.

وی اظهار کرد: هم اکنون ۲۵۰ هکتار از جنگل‌های بلوط منطقه «گوزله و علی آباد» در شهرستان میرآباد، ۵۰۰ هکتار در منطقه «دارساوین» و ۳۵۰ هکتار در منطقه شلماش شهرستان سردشت، شناسایی شده و به صورت لکه‌ای در برخی مناطق بویژه در مناطقی که درختان کهنسال بلوط وجود دارد، به صورت لکه‌ای این گیاه نیمه انگل رشد پیدا کرده است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سردشت گفت: هر چند گیاه نیمه‌انگلی لورانتوس به عنوان بخشی از اکوسیستم جنگل است و پرندگان و برخی گونه جانوران از میوه آن تغذیه می‌کنند و حتی در طب سنتی از روغن آن برای برخی زخم‌های مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما در صورتی که بوته‌های آن بیشتر از توان درخت باشد، باید عملیات جداسازی انجام شود.

خضریان افزود: بهترین زمان برای عملیات مکانیکی حذف گیاه نیمه‌انگلی لورانتوس در فصل پاییز و قبل از گلدهی این گونه است و با ریزش برگ درختان بلوط این گیاه نیمه انگلی به خوبی بر روی درخت دیده می‌شود و حذف بوته آلوده آسان‌تر است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سردشت تاکید کرد: حفاظت از جنگل‌های زاگرس تنها یک وظیفه اداری نیست، بلکه مسئولیتی مشترک و اجتماعی است و آینده این میراث ارزشمند طبیعی در گرو پیوند دانش تخصصی، حمایت دولت و مشارکت آگاهانه مردم است.