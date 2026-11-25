به گزارش خبرگزاری صداوسیما شروین تبریزی سخنگوی اورژانس استان تهران گفت: در روزهای گذشته برخی هموطنان با مشروبات الکلی تقلبی در چند شهر کشور دچار مسمومیت شدند. وی افزود: پیشگیری از مسمومیت الکلی، یک انتخاب برای حفظ جان است و یک تصمیم اشتباه می‌تواند عوارض جبران ناپذیری داشته باشد.

سخنگوی اورژانس استان تهران ادامه داد: مصرف مشروبات الکلی دست‌ساز و تقلبی، به‌ویژه انواع حاوی متانول، می‌تواند باعث نابینایی دائمی، آسیب مغزی و حتی مرگ شود. وی با اشاره به اینکه متانول با بو، مزه و ظاهر قابل تشخیص نیست تصریح کرد: حتی مقدار کم آن نیز خطرناک است و در صورت مصرف علائمی مانند تاری دید، سردرد، تهوع، استفراغ، درد شکم و کاهش سطح هوشیاری را جدی بگیرید.

تبریزی هشدار داد: اگر فردی پس از مصرف الکل مشکوک دچار هر یک از این علائم شد، حتی اگر حال عمومی خوبی دارد، سریع با ۱۱۵ تماس بگیرید. منتظر تشدید علائم نمانید، زیرا مسمومیت با متانول ممکن است با تأخیر چندساعته ظاهر شود و هرگز وادار به استفراغ نکنید.

سخنگوی اورژانس استان تهران گفت: در مسمومیت با متانول، هر دقیقه می‌تواند در نجات جان و حفظ بینایی مؤثر باشد.