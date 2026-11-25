پیام تسلیت مدیرکل بنیاد شهید تهران درپی درگذشت مادر شهیدان رحیمی حاجی آبادی
مدیرکل بنیاد شهید تهران بزرگ در پیامی، درگذشت مادر شهیدان رحیمی حاجیآبادی را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
؛ مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ در پیامی درگذشت مادر شهیدان رحیمی حاجیآبادی را تسلیت گفت.
متن پیام رضایی به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ»
درگذشت بانوی مومنه، صبوره و پرهیزگار، حاجیه خانم عصمت رحیمی حاجیآبادی، مادر گرانقدر شهیدان سرافراز «سید حسن» و «سید حسین» رحیمی حاجیآبادی، موجب تأثر و اندوه فراوان گردید.
آن اسوه صبر و استقامت، در راه رضای حق و پاسداری از آرمانهای والای انقلاب اسلامی، عزیزترین سرمایههای زندگی خویش را در طبق اخلاص گذاشت و با تقدیم دو فرزند دلیر، نام خود را در دفتر ایثار و شهادت جاودانه ساخت. بیشک، فقدان این مادر بزرگوار، ضایعهای جبرانناپذیر است، اما یاد و خاطره مجاهدتهای خاموش ایشان همواره در اذهان زنده خواهد ماند.
اینجانب مصیبت وارده را به بازماندگان، خانوادههای معظم شهدا و عموم جامعه ایثارگری تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه مغفوره، علو درجات و همنشینی با حضرت زهرا (س) و برای بازماندگان صبر و اجر جزیل مسئلت مینمایم.
عباسعلی رضایی
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ