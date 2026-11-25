به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ در پیامی درگذشت مادر شهیدان رحیمی حاجی‌آبادی را تسلیت گفت.

متن پیام رضایی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ»

درگذشت بانوی مومنه، صبوره و پرهیزگار، حاجیه خانم عصمت رحیمی حاجی‌آبادی، مادر گرانقدر شهیدان سرافراز «سید حسن» و «سید حسین» رحیمی حاجی‌آبادی، موجب تأثر و اندوه فراوان گردید.

آن اسوه صبر و استقامت، در راه رضای حق و پاسداری از آرمان‌های والای انقلاب اسلامی، عزیزترین سرمایه‌های زندگی خویش را در طبق اخلاص گذاشت و با تقدیم دو فرزند دلیر، نام خود را در دفتر ایثار و شهادت جاودانه ساخت. بی‌شک، فقدان این مادر بزرگوار، ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر است، اما یاد و خاطره مجاهدت‌های خاموش ایشان همواره در اذهان زنده خواهد ماند.

اینجانب مصیبت وارده را به بازماندگان، خانواده‌های معظم شهدا و عموم جامعه ایثارگری تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه مغفوره، علو درجات و همنشینی با حضرت زهرا (س) و برای بازماندگان صبر و اجر جزیل مسئلت می‌نمایم.

عباسعلی رضایی

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ