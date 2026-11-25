میز خدمت در روستای وجاره با هدف رسیدگی مستقیم به مشکلات و مطالبات مردم منطقه براآن شمالی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس شورای بخش مرکزی شهرستان اصفهان گفت: با توجه به گستردگی بخش مرکزی و فاصله برخی روستا‌ها از مرکز شهر، برپایی میز‌های خدمت در مناطق روستایی برای تسهیل دسترسی مردم به مسئولان در دستور کار قرار گرفته است.

محمدرضا ملکی افزود: این برنامه با هدف کاهش مراجعات مردم به مرکز شهر و فراهم کردن امکان پیگیری مشکلات بدون طی مسافت‌های طولانی برگزار می‌شود.

وی گفت: نمایندگان ۱۵ دستگاه اجرایی شهرستان اصفهان در این میز خدمت به‌صورت مستقیم و چهره‌به‌چهره پاسخگوی مردم بودند و درخواست‌ها و مشکلات آنان را بررسی کردند.

رئیس شورای بخش مرکزی شهرستان اصفهان افزود: این برنامه در ادامه نهضت پاسخگویی و با هدف پیگیری جدی مطالبات مردم برگزار شد.