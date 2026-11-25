معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش بر بهره‌گیری فعال از ظرفیت هوش مصنوعی و همه ظرفیت‌های علمی و دانشگاهی در آموزش قرآن کریم، استفاده از روش‌های فعال تدریس، توجه به ویژگی‌های دوران کودکی و تقویت انس دانش‌آموزان با قرآن کریم تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ رضوان حکیم‌زاده در دومین جلسه کارگروه طرح ملی اتقان با اشاره به ارزش و اهمیت فعالیت در مسیر تحقق اهداف آموزشی عمومی قرآن، بر ضرورت استمرار جلسات، پیگیری مستمر اقدامات و جلوگیری از ایجاد وقفه در اجرای طرح ملی اتقان تأکید کرد.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به تجربه اجرای طرح در شرایط خاص و ویژه، اظهار کرد: به‌جای به تعویق انداختن برنامه‌ها، تلاش کردیم با انطباق فعالیت‌ها با شرایط موجود، زمینه استمرار اجرای طرح را فراهم کنیم. استقبال استان‌ها و پیشبرد فعالیت‌ها فراتر از پیش‌بینی‌های اولیه، نشان‌دهنده علاقه‌مندی و احساس تعلق همکاران به این طرح است.

حکیم‌زاده در ادامه به بررسی موضوع ارزشیابی دوره‌های آموزشی، ضرورت بازنگری در فرایند‌های سامانه‌ای، بهره‌گیری از ارزشیابی مدرسان به‌عنوان مبنای ارزیابی و نظارت از طریق نمونه‌گیری تصادفی اشاره کرد و به‌روزرسانی بانک مدرسان استانی و مربیان مناطق، تولید محتوا‌های تکمیلی و بازنگری فرم‌های ارزشیابی از دیگر محور‌های مورد پیگیری برشمرد.

در ادامه این نشست، مرتضوی مشاور معاونت ابتدایی گزارشی از اصلاحات انجام‌شده در شیوه‌نامه اجرایی طرح ملی اتقان ارائه کرد و پس از آن، اعضای کارگروه به بیان دیدگاه‌ها، پیشنهاد‌ها و راهکار‌های خود برای ارتقای کیفیت اجرای طرح پرداختند.

تأکید بر بهره گیری از همه ظرفیت‌های علمی و دانشگاهی در آموزش قرآن کریم

حکیم‌زاده در جمع‌بندی این نشست، با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت محتوای آموزشی، خواستار تعیین زمان‌بندی دقیق برای تکمیل محتوا‌های مورد نیاز با همکاری سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی شد.

وی بر بهره‌گیری فعال از ظرفیت هوش مصنوعی در آموزش قرآن کریم، استفاده از روش‌های فعال تدریس، توجه به ویژگی‌های دوران کودکی و تقویت انس دانش‌آموزان با قرآن کریم تأکید کرد.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اهمیت استفاده از تمامی ظرفیت‌های علمی کشور، پیشنهاد کرد با انجام مکاتبات لازم با دانشکده‌های علوم قرآن و حدیث و بهره‌گیری از ظرفیت استادان و صاحب‌نظران دانشگاهی، زمینه مشارکت گسترده‌تر جامعه علمی کشور در تولید محتوا و توانمندسازی معلمان فراهم شود.

حکیم‌زاده ضمن قدردانی از تلاش اعضای کارگروه، پیگیری مستمر مصوبات، تعامل مؤثر میان بخش‌های مسئول و تسریع در انجام اقدامات پیش‌بینی‌شده طی دو هفته آینده را خواستار شد تا زمینه آغاز مرحله جدید اجرای طرح ملی اتقان با آمادگی و هماهنگی مطلوب فراهم شود.