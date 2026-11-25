به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی بابایی، در خصوص احداث بازار جدید جنت، گفت: بر اساس آخرین پیگیری‌های صورت گرفته، واگذاری غرفه‌های بازار جدید از ۲۵ آذر امسال آغاز خواهد شد.

عضو کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران همچنین تصریح کرد: در حال حاضر پیشرفت فیزیکی این طرح بیش از ۹۰ درصد است و در مراحل پایانی عملیاتی عمرانی قرار دارد.

وی، یادآور شد: بر این اساس عملیات عمرانی این طرح در ایام پیش رو پایان می‌یابد و غرفه‌های بازار جدید از ۲۵ آذر به مرحله واگذاری می‌رسد.

بازار جنت جدید در زمینی به مساحت چهار هزار متر مربع در سیمون بولیوار در منطقه پنج در حال ساخت است.

بازار جنت در ۱۴ بهمن ماه سال ۱۴۰۴ دچار حریق شد که این آتش‌سوزی با سرایت به کل بازار موجب خسارت جدی غرفه‌ها شد.