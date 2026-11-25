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رئیس کل دادگستری مازندران با تأکید بر حمایت قانونی از افتخارآفرینان ورزش ایران، از رحمان عموزاد قهرمان سال ۲۰۲۶ کشتی آزاد جهان تقدیر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، عباس پوریانی با تقدیر از رحمان عموزاد قهرمان کشتی آزاد جهان، افتخارآفرینی ورزشکاران ایرانی در عرصههای بینالمللی را مایه مباهات ملت ایران دانست و بر ضرورت حمایت مسئولان از قهرمانان و پهلوانان ورزشی و تلاش برای رفع مشکلات آنان در چارچوب قانون تأکید کرد.
رئیس کل دادگستری مازندران در آیین تقدیر از رحمان عموزاد قهرمان کشتی آزاد جهان، با اشاره به جایگاه ارزشمند ورزشکاران و پهلوانان افتخارآفرین ایران در جامعه گفت: کشتیگیران، قهرمانان و پهلوانان ورزشی با حضور در میدانهای رقابت و کسب عناوین قهرمانی، شادی و نشاط را به مردم هدیه میکنند و نقش مؤثری در ایجاد غرور ملی و تقویت روحیه امید در جامعه دارند.
پوریانی افزود: حضور قهرمانان کشتی ایران و افتخارآفرینان سایر رشتههای ورزشی در عرصههای بینالمللی و کسب موفقیتهای ارزشمند، موجب فخر بینالمللی و مباهات ملت ایران است؛ چراکه این ورزشکاران با تلاش، پشتکار، اراده و روحیه پهلوانی، پرچم پرافتخار کشورمان را در میادین جهانی به اهتزاز درمیآورند.
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه قهرمانان ورزشی همواره از حمایت مردم برخوردارند، گفت: دعای خیر مردم، پشتوانهای ارزشمند برای قهرمانان کشور است و مسئولان و مدیران نیز وظیفه دارند در کنار این افتخارآفرینان باشند و با حمایت شایسته، زمینه آرامش و تمرکز آنان را برای ادامه مسیر موفقیت فراهم کنند.
پوریانی ادامه داد: مدیران و مسئولان باید همراه قهرمانان، پهلوانان و افتخارآفرینان ورزشی باشند و در صورت وجود مشکلات و دغدغهها، با پیگیری مسئولانه و در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی، برای رفع آنها اقدام کنند تا این سرمایههای ارزشمند ملی، دغدغهای جز تلاش برای موفقیت و سربلندی کشور نداشته باشند.
وی افزود: دادگستری کل استان مازندران، با افتخار خود را حامی قهرمانان و پهلوانان رشتههای ورزشی ایران میداند و در چارچوب وظایف قانونی، از هیچ تلاشی برای حمایت، همراهی و پیگیری مشکلات این عزیزان دریغ نخواهد کرد.
رئیس کل دادگستری مازندران ضمن تبریک موفقیتهای رحمان عموزاد و قدردانی از تلاش و افتخارآفرینیهای این قهرمان ارزنده و همه پهلوانان کشتی کشور، ابراز امیدواری کرد شاهد تداوم درخشش ورزشکاران ایرانی در عرصههای ملی و بینالمللی و اهتزاز هرچه بیشتر پرچم جمهوری اسلامی ایران در میادین ورزشی جهان باشیم.