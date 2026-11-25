به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، عباس پوریانی با تقدیر از رحمان عموزاد قهرمان کشتی آزاد جهان، افتخارآفرینی ورزشکاران ایرانی در عرصه‌های بین‌المللی را مایه مباهات ملت ایران دانست و بر ضرورت حمایت مسئولان از قهرمانان و پهلوانان ورزشی و تلاش برای رفع مشکلات آنان در چارچوب قانون تأکید کرد.

رئیس کل دادگستری مازندران در آیین تقدیر از رحمان عموزاد قهرمان کشتی آزاد جهان، با اشاره به جایگاه ارزشمند ورزشکاران و پهلوانان افتخارآفرین ایران در جامعه گفت: کشتی‌گیران، قهرمانان و پهلوانان ورزشی با حضور در میدان‌های رقابت و کسب عناوین قهرمانی، شادی و نشاط را به مردم هدیه می‌کنند و نقش مؤثری در ایجاد غرور ملی و تقویت روحیه امید در جامعه دارند.

پوریانی افزود: حضور قهرمانان کشتی ایران و افتخارآفرینان سایر رشته‌های ورزشی در عرصه‌های بین‌المللی و کسب موفقیت‌های ارزشمند، موجب فخر بین‌المللی و مباهات ملت ایران است؛ چراکه این ورزشکاران با تلاش، پشتکار، اراده و روحیه پهلوانی، پرچم پرافتخار کشورمان را در میادین جهانی به اهتزاز درمی‌آورند.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه قهرمانان ورزشی همواره از حمایت مردم برخوردارند، گفت: دعای خیر مردم، پشتوانه‌ای ارزشمند برای قهرمانان کشور است و مسئولان و مدیران نیز وظیفه دارند در کنار این افتخارآفرینان باشند و با حمایت شایسته، زمینه آرامش و تمرکز آنان را برای ادامه مسیر موفقیت فراهم کنند.

پوریانی ادامه داد: مدیران و مسئولان باید همراه قهرمانان، پهلوانان و افتخارآفرینان ورزشی باشند و در صورت وجود مشکلات و دغدغه‌ها، با پیگیری مسئولانه و در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی، برای رفع آنها اقدام کنند تا این سرمایه‌های ارزشمند ملی، دغدغه‌ای جز تلاش برای موفقیت و سربلندی کشور نداشته باشند.

وی افزود: دادگستری کل استان مازندران، با افتخار خود را حامی قهرمانان و پهلوانان رشته‌های ورزشی ایران می‌داند و در چارچوب وظایف قانونی، از هیچ تلاشی برای حمایت، همراهی و پیگیری مشکلات این عزیزان دریغ نخواهد کرد.

رئیس کل دادگستری مازندران ضمن تبریک موفقیت‌های رحمان عموزاد و قدردانی از تلاش و افتخارآفرینی‌های این قهرمان ارزنده و همه پهلوانان کشتی کشور، ابراز امیدواری کرد شاهد تداوم درخشش ورزشکاران ایرانی در عرصه‌های ملی و بین‌المللی و اهتزاز هرچه بیشتر پرچم جمهوری اسلامی ایران در میادین ورزشی جهان باشیم.