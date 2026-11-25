به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، رزمایش جانفدا در شهر بوشهر امروز چهارشنبه از ۸ صبح در کنار ساحل بوشهر با حضور ۱۰ هزار نفری مردم آغاز شده است.پ

مردمی که از هر قشر و صنف، از بزرگ تا کوچک و زن و مرد آمده‌اند تا بگویند پای نظام ایستاده‌اند.

این رزمایش نمایشی از همبستگی و اتحاد مردمی است که در برابر دشمنان، یک‌صدا و متحد هستند.

این رزمایش، در حقیقت، پاسخ کوبنده‌ای به یاوه‌گویی‌های دشمنان این مرز و بوم است؛ دشمنانی که گمان می‌کنند با فشار‌های اقتصادی و جنگ نرم می‌توانند ملت ایران را از پای درآورند.

جانفدایان با شرکت در این رزمایش نشان می‌دهند که در برابر دشمنان، یک‌صدا و متحد ایستاده‌اند و هیچ‌گاه اجازه نخواهند داد که دشمنان به این مرز و بوم تجاوز کنند.