پخش زنده
امروز: -
همزمان با هفته بسیج، صبح چهارشنبه رزمایش بزرگ جانفدایان با حضور ۲۵ هزار نفر از بسیجیان استان بوشهر آغاز شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، رزمایش جانفدا در شهر بوشهر امروز چهارشنبه از ۸ صبح در کنار ساحل بوشهر با حضور ۱۰ هزار نفری مردم آغاز شده است.پ
مردمی که از هر قشر و صنف، از بزرگ تا کوچک و زن و مرد آمدهاند تا بگویند پای نظام ایستادهاند.
این رزمایش نمایشی از همبستگی و اتحاد مردمی است که در برابر دشمنان، یکصدا و متحد هستند.
این رزمایش، در حقیقت، پاسخ کوبندهای به یاوهگوییهای دشمنان این مرز و بوم است؛ دشمنانی که گمان میکنند با فشارهای اقتصادی و جنگ نرم میتوانند ملت ایران را از پای درآورند.
جانفدایان با شرکت در این رزمایش نشان میدهند که در برابر دشمنان، یکصدا و متحد ایستادهاند و هیچگاه اجازه نخواهند داد که دشمنان به این مرز و بوم تجاوز کنند.