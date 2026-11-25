به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان خنج گفت: همزمان با هفته بسیج، ۱۴۴ نفر از اهالی مناطق کم برخوردار شهرستان جهرم در روستای جهره از توابع بخش مرکزی از خدمات درمانی رایگان بهره‌مند شدند.

اردشیر رزم‌پور افزود: به ۱۱ نفر خدمات جراح مغز و اعصاب، ۱۰ نفر خدمات متخصص کلیه و مجاری ادراری، ۱۹ نفر خدمات متخصص گوش، حلق و بینی و ۲۴ نفر خدمات پزشک عمومی ارائه شد.

مدیر کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان خنج بیان کرد: همچنین در بخش خدمات مشاوره‌ای و بهداشتی هفت نفر از خدمات کارشناس تغذیه و ۲۰ نفر از خدمات کارشناس بهداشت روان، ۱۴ نفر از خدمات دستیار دندانپزشک و ۳۰ نفر از خدمات دارویی بهره‌مند شدند.

شهرستان خنج در جنوب فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.