به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان‌رضوی ، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج تربت‌جام گفت: در راستای توجه به نیازهای اساسی مناطق کم‌برخوردار و تبلور روحیه خدمت‌رسانی بسیج، ۸ اردوی جهادی با محوریت خدمات پزشکی، دندانپزشکی و خدمات عمومی و فنی در سطح شهرستان برپا شده است.

سرهنگ پاسدار جواد عباد عسکری با اشاره به گستردگی این طرح افزود: در قالب این اردوها، بیش از ۱۰ هزار خدمت تخصصی در بخش‌های مختلف، از جمله معاینات پزشکی و دندانپزشک، ویزیت عمومی، غربالگری در اختیار ساکنان مناطق جامعه هدف قرار می‌گیرد.

وی افزود: بهره‌گیری از ظرفیت پزشکان و گروه‌های فنی، دسترسی مردم به خدمات تخصصی را در مناطق محروم تسهیل کرده است.

فرمانده بسیج تربت‌جام گفت: این اردوها با مشارکت دانشکده علوم پزشکی، هلال‌احمر، فنی‌وحرفه‌ای، درمانگاه امام جعفر صادق علیه‌السلام، بسیج سازندگی، ادارات، اصناف و ردهای مقاومت در طول هفته بسیج اجرا شد.